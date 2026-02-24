グーグル、保証サービスを日本で開始　無料でバッテリー交換

グーグルは2月24日、「Pixel」シリーズなどを対象とした保証サービス「Pixel Care+」を、同日より日本国内で展開すると発表した。

Pixel Care+は、Pixelスマートフォンを含む「Made by Google」製品を対象とした有料の正規保証サービス。加入すると追加保証や優先サポートなど、複数の特典を受けることが可能だ。

日本国内でのサービス内容や料金の概要はそれぞれ、以下のとおり。

●日本向け「Pixel Care+」の概要（2026年2月24日現在） ■対象端末 ・日本国内のGoogleストアで購入した「Made by Google」製品 ■料金の例（端末によって異なる） Google Pixel 10 ・基本料金（標準プラン）：月額 1180円／2年一括払い 2万3800円

・基本料金（紛失／盗難補償付き）：月額 1280円／2年一括払い 2万5800円

・サービス手数料（偶発的な損傷など）：9900円 Google Pixel 10 Pro Fold ・基本料金（標準プラン）：月額 2,080円／2年一括払い 4万1800円

・基本料金（紛失／盗難補償付き）：月額 2280円／2年一括払い 4万5800円

・サービス手数料（偶発的な損傷など）：1万8700円 ■主な特典 ・Pixelスマートフォンの前面／背面ディスプレー（Fold系は外側ディスプレーのみ）の無料修理

・最大容量が80%以下になったバッテリーの無料交換

・偶発的な損傷に関する回数無制限の補償

・「iCracked」実店舗での修理対応

・Google Pixelエキスパートによるトラブル時の優先サポートの提供

・交換品のすばやい発送（最短翌日発送）

・紛失／盗難補償（追加オプション）

加入方法は端末購入時の「同時申込」と、端末購入後30日以内にGoogleストアや「My Pixel」アプリから加入する「後日申込」の2パターンを用意している。

2月24日現在、Pixel Care+に加入できるのは「日本国内のGoogleストアで購入した対象製品」のみ。同社は今後、キャリアショップや家電量販店など、Googleストア以外で購入した端末についても、サービス展開に向けた準備を進める方針だ。