スクウェア・エニックスは2月15日、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG「ドラゴンクエストタクト」において、新SPスカウトキャラクター「アマテア」の実装を発表した。2月17日メンテ終了後からとなる。

アマテアは、本作「ドラゴンクエストタクト」のオリジナルキャラクター。メインストーリーで戦う超強力なボスたちをはるか昔に率いていた“稀代の英雄”というべきタクト使いだ。

プレイヤーが攻略することになるメインストーリーに深く関わっており、伝説の人物、先代タクト使い……いわばみんな大好き“前作主人公”的な立ち位置の人物が満を持して登場するというわけだ。ワクワクしないわけがない。

ユーザーからは「これは覇権」「伝説のまものつかいの上位互換かな？」「まぁ弱いはずはないｗ」「かっけぇ！ぶっ壊れててほしい」など、性能面でも期待の声が高まっている。なかには「目玉が飛び出て戻らないほどの衝撃を受けている……マジですか!?」と、その衝撃の大きさを表現している声も。

公開されたPVでは過去編が始まりそうな雰囲気。どのような旅路を送って来たのか、語られざる歴史がついに紐解かれるのかもしれない。

なお、「ドラクエタクト」は約1年前に実装された第6部 魔王城編をもってメインストーリーが一段落ついている。今回の発表では「第2幕 第1部」と称され、ファンが待ち望んでいた新たなメインストーリーの開始となる模様だ。

「アマテア」の実装は2月17日。メンテナンスは7時～14時を予定している。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストタクト

ジャンル：タクティカルRPG

配信：スクウェア・エニックス

開発：Aiming

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2020年7月16日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

Developed by Aiming Inc.