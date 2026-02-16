「ドラクエタクト」伝説のタクト使い「アマテア」降臨 みんな大好き“前作主人公”的な存在
スクウェア・エニックスは2月15日、同社が運営するスマホ向けタクティカルRPG「ドラゴンクエストタクト」において、新SPスカウトキャラクター「アマテア」の実装を発表した。2月17日メンテ終了後からとなる。
【予告】— ドラゴンクエストタクト公式 (@DQ_TACT) February 16, 2026
2/17（火）にメインストーリー第2幕が開幕！
新章のメインキャラクター「アマテア」が登場します！#ドラクエタクトpic.twitter.com/OnNESJTbHr
アマテアは、本作「ドラゴンクエストタクト」のオリジナルキャラクター。メインストーリーで戦う超強力なボスたちをはるか昔に率いていた“稀代の英雄”というべきタクト使いだ。
プレイヤーが攻略することになるメインストーリーに深く関わっており、伝説の人物、先代タクト使い……いわばみんな大好き“前作主人公”的な立ち位置の人物が満を持して登場するというわけだ。ワクワクしないわけがない。
ユーザーからは「これは覇権」「伝説のまものつかいの上位互換かな？」「まぁ弱いはずはないｗ」「かっけぇ！ぶっ壊れててほしい」など、性能面でも期待の声が高まっている。なかには「目玉が飛び出て戻らないほどの衝撃を受けている……マジですか!?」と、その衝撃の大きさを表現している声も。
公開されたPVでは過去編が始まりそうな雰囲気。どのような旅路を送って来たのか、語られざる歴史がついに紐解かれるのかもしれない。
なお、「ドラクエタクト」は約1年前に実装された第6部 魔王城編をもってメインストーリーが一段落ついている。今回の発表では「第2幕 第1部」と称され、ファンが待ち望んでいた新たなメインストーリーの開始となる模様だ。
「アマテア」の実装は2月17日。メンテナンスは7時～14時を予定している。
【メンテナンスのお知らせ】— ドラゴンクエストタクト公式 (@DQ_TACT) February 14, 2026
2/17(火)7:00よりメンテナンスの実施を予定しております。
メンテナンス中は『ドラゴンクエストタクト』を遊べません。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。
詳細はお知らせをご確認ください。https://t.co/zW7OxaDqBy#ドラクエタクトpic.twitter.com/6tHVdCTh6K
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストタクト
ジャンル：タクティカルRPG
配信：スクウェア・エニックス
開発：Aiming
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2020年7月16日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
Developed by Aiming Inc.