日本一ソフトウェアは2月9日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」について、彼ヶ津村の美しい景色をライブ配信する特設サイトを設置した。

筆者は公開された昼12時ごろから、半日「なにか来るかな…」とサイトを見張っていた。15時あたりで夕方にパッと切り替わり、20時にはすっかり日が暮れ、22時頃に獣（キツネ）が雑貨店の前に出てくる様子を眺めることしばし。

そして迎えた23時。再び画面がパッと切り替わるや、“庭”を映すカメラに不穏なものが映っていることに気付く。なんだこれは…大きなカブ……？

公式X（Twitter）も23時ちょうどに投稿し、「なんだか調子の悪いカメラもあるみたい……？」とつぶやいている。

目ざとくこの変化をリアルタイムで見つけたユーザーからは「やっぱり"居る"ね…」「こんなタネ植えた覚えないぞ！」「本性出してきたわね」などの反応が寄せられていた。

朝になったらこのカブ（？）は影も形もなくなっているのだろうか。これまで頑なにホラー要素についてすっとぼけ続けてきた本作だけに、ついに不穏な動きを見せた今回の一件は衝撃だった。

なお、謎のカウントダウンは2月13日正午にゼロを迎えるので、引き続き続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年7月30日予定

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：審査予定

©2026 Nippon Ichi Software, Inc.