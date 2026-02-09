「ほの暮しの庭」ライブカメラと謎のカウントダウンを公開 2月13日正午なにかがおこる…？
日本一ソフトウェアは2月9日、新作ゲーム「ほの暮しの庭」について、謎のカウントダウンと彼ヶ津村のライブカメラを公開する特設サイトを設置した。
サイトではゲームの舞台である、山奥にたたずむ小さな集落「彼ヶ津村」の各エリアをリアルタイムで映し出すとのこと。時間経過で景色が変わるので、気が向いた時に見に行くと面白いものが見られるかも？
過去作でも日本一ソフトウェアはカウントダウンやライブカメラを用いた企画を実施。ゲーム内の雰囲気を楽しめるので、ファンからは注目を集めている。
謎のカウントダウンは、2月13日正午にゼロを迎える。そこでなにが映し出されるのか、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ほの暮しの庭
ジャンル：生活シミュレーション
販売：日本一ソフトウェア
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2026年7月30日予定
価格：
PS5／Switch 2／Steam版：9020円
Switch版：7920円
CERO：審査予定
©2026 Nippon Ichi Software, Inc.