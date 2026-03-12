日本一ソフトウェアは3月11日、公式YouTubeチャンネルにて新作発表会「日本一ソフトウェア UNTITLED//」を配信。発表済みのタイトルの続報や、完全新規IPの発表、体験版の複数配信など、意欲的な内容が盛り込まれていた。

なかでも、同社の看板タイトルの1つである「魔界戦記ディスガイア」シリーズに登場するキャラクター「プリニー」を題材とした完全新作「プリニーすごろく」が話題になっている。

いわく、「すごろく」と聞いて多くの人が思い浮かべるイメージを、良い意味で裏切る “ハチャメチャ”な体験を詰め込んだタイトルとのこと。時に戦い、時に協力し、常に足を引っ張り合いながら、ライバルたちを出し抜くゲームになるという。

ユーザーからは「プリニーすごろく気になる…」「一番気になったのはプリニー」「素直に楽しそう」「プリニーが毎回爆発する未来が見える」「良いゲームになる素質を感じる」「ドカポンみたいなハチャメチャゲーかな」「ぶっ飛んだ作品、期待してるッス！」など、どんなゲームか興味を強く引いている模様。

プレゼンターを務めた代表取締役社長・猿橋健蔵氏によると、「日本一ソフトウェアならではのぶっ飛んだ遊びも多数ご用意しております」とのこと。“まだ誰も体験したことのない”ハチャメチャなすごろくとは、どんなゲームになるのか。続報に期待しよう。

日本一ソフトウェアが初めて開発に挑戦するパーティーゲーム、プロジェクトネーム「プリニーすごろく」は、2026年秋発売予定だ。

