【最大70％オフ】1月発売の「凶乱マカイズム」が初セール！日本一ソフトウェア春の大安売り開幕
日本一ソフトウェアは3月30日、ニンテンドーeショップにてNintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトのタイトルを最大70％オフで提供する「Spring SALE」を開始した。対象タイトルは22本と大ボリュームだ。
なかでも2026年1月に発売したばかりの新作アクションRPG「凶乱マカイズム プレミアムデジタルデラックスエディション」が早くも初セールで登場。1万5400円→1万1550円（25％オフ）で購入できる。
そのほか、懐かしのミュージカルRPG「マール王国」シリーズを1本にまとめた「マール王国の人形姫 25th ANNIVERSARY COLLECTION」が8734円→6113円（30％オフ）、同社の看板タイトル「ディスガイア」シリーズ最新作「魔界戦記ディスガイア７ これまでの全部入りはじめました。」が6578円→4933円（25％オフ）、4人のお姫さまを褒めて叱って育成するRPG「あなたの四騎姫教導譚」が7678円→2303円（70％オフ）など、お買い得となっている。
この機会に日本一ソフトウェアのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。セール期間は4月12日までだ。
・セール特設ページ
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