日本一ソフトウェアは3月30日、ニンテンドーeショップにてNintendo Switch 2／Nintendo Switch用ソフトのタイトルを最大70％オフで提供する「Spring SALE」を開始した。対象タイトルは22本と大ボリュームだ。

なかでも2026年1月に発売したばかりの新作アクションRPG「凶乱マカイズム プレミアムデジタルデラックスエディション」が早くも初セールで登場。1万5400円→ 1万1550円（25％オフ） で購入できる。

そのほか、懐かしのミュージカルRPG「マール王国」シリーズを1本にまとめた「マール王国の人形姫 25th ANNIVERSARY COLLECTION」が8734円→ 6113円（30％オフ） 、同社の看板タイトル「ディスガイア」シリーズ最新作「魔界戦記ディスガイア７ これまでの全部入りはじめました。」が6578円→ 4933円（25％オフ） 、4人のお姫さまを褒めて叱って育成するRPG「あなたの四騎姫教導譚」が7678円→ 2303円（70％オフ） など、お買い得となっている。

この機会に日本一ソフトウェアのゲームを遊んでみてはいかがだろうか。セール期間は4月12日までだ。

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