新たな霧の街・孤島セントアメリアで展開する不条理な恐怖の物語

コナミデジタルエンタテインメントは2月13日、サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズの最新作『SILENT HILL: Townfall』をPlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）にて発売すると発表。発売時期は、2026年予定だ。

あわせて、本日より各ストアでウィッシュリストの登録を開始し、新トレーラーおよび公式サイトを公開した。

▼『SILENT HILL: Townfall』のウィッシュリスト登録はこちらから：

https://www.konami.com/games/silenthill/townfall/

▼SILENT HILL: Townfall | Official Reveal Trailer

https://youtu.be/E6jmJ0Y6V7w

『SILENT HILL: Townfall』は、全世界でシリーズ累計販売本数が1400万本 ※ を超えるサイコロジカルホラーシリーズ「SILENT HILL」の最新作。

※2025年12月末時点

本作の舞台は、スコットランドの架空の孤島。迫り来る脅威から身を潜める緊張、死と隣りあわせの戦闘、そして物語に密接に絡みつくパズルがプレイヤーを待ち受ける。

全編を通して一人称視点で展開される本作では、不安定に信号を拾うポケットテレビをはじめ、限られたアイテムや武器を駆使しながら生き延びることが求められる。

「SILENT HILL」シリーズのエッセンスを継承しつつ、新たな舞台・主人公・視点で描かれる、未体験の“サイコロジカルホラー”が紡がれる。

■『SILENT HILL: Townfall』あらすじ

この社会は、不条理を赦す。

灰色の海に流され、冷たい海に浮かぶ孤島セントアメリアへ漂着したサイモン・オーデル。

しかし、町に人の姿はなく、深い霧と静寂に支配されていた。

「状況を正す」という目的だけを頼りに、町や住民と自身との繋がりを探しながら彷徨うサイモンは、やがて町の深淵へと足を踏み入れていくのだった。散りばめられた謎と断片的な物語が結び付き、徐々に明かされていく凄惨な過去。

だが、町の深淵を覗くことは、皮肉にもサイモン自身の覚悟と向きあうことだった......。

■配信番組「SILENT HILL Transmission」も要チェック！

「SILENT HILL」シリーズの最新情報を紹介する番組「SILENT HILL Transmission」では、『SILENT HILL: Townfall』を特集。舞台となるスコットランドの地を巡り、コンセプトや制作の背景について、制作陣それぞれが作品に込めた想いを語っている。

本作の世界観をより深く知ることができる内容となっているので、お見逃しなく。

▼「SILENT HILL Transmission」#4

https://youtu.be/4wzxLQ_Vtlc

さらに番組内では、映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」（原題：「Return to Silent Hill」）に関する最新情報も発表。

映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」は、日本では2026年5月15日からPrime Videoで独占配信予定だ。映画の詳細は、以下の公式サイトを確認してほしい。

▼「Return to Silent Hill」公式サイト

https://returntosilenthillmovie.com/

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

『SILENT HILL: Townfall』や「SILENT HILL」シリーズに関する最新情報は、今後の続報を期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL: Townfall

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：審査予定

