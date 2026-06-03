コナミデジタルエンタテインメントは6月3日、「サイレントヒル」シリーズ最新作『SILENT HILL: Townfall』［PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）］の発売日を発表。発売日は、2026年9月24日。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が7480円、ダウンロード専売のデラックスエディションが8580円だ。

『SILENT HILL: Townfall』は、全世界でシリーズ累計販売本数が1710万本 ※ を超えるサイコロジカルホラーシリーズ「SILENT HILL」の最新作。

※2026年3月末時点

※サブスクリプションサービスにおけるプレイ人数を含む

舞台は、スコットランドの冷たい海に浮かぶ孤島“セントアメリア”。深い霧と静寂に包まれたこの町では、かつて存在した人々の気配や断片的な記憶が、現実と虚構の境界を曖昧にしていく。

シリーズの核となる「サイコロジカルホラー」を継承しながら、本作は全編一人称視点を採用。より直感的な視点で町を探索し、物語と密接に紐づいた謎解きを体験できる。

迫り来る脅威から身を潜める緊張、死と隣りあわせの戦闘、そして物語に密接に絡みつくパズルがプレイヤーを待ち受ける。予約も本日からスタートしているので、この機会にぜひ「SILENT HILL」の世界を体験してみよう。

▼発売日発表トレーラー

https://youtu.be/_RJactPeTg0

■本日から予約受付開始！ 収録コンテンツや予約特典の詳細を公開

≪製品構成≫

●スタンダードエディション

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

価格：7480円

収録内容：ゲーム本編

≪パッケージ版早期購入特典/ダウンロード版予約購入特典≫

・CRTVスタイル：錆

・CRTVスタイル：ビーチエディション *PlayStation 5限定

●デラックスエディション

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）

※ダウンロード版のみ

価格：8580円

収録内容：

・ゲーム本編

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

・サイモンの服装：オルタネイト

≪予約購入特典≫ ※ダウンロード版のみ

・CRTVスタイル：錆

・CRTVスタイル：ビーチエディション *PlayStation 5限定

+

48時間の先行アクセス権

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL: Townfall

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）

発売日：2026年9月24日

価格：

スタンダードエディション：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8580円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：D（17才以上対象）

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