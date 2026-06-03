本日から予約受付を開始！
一人称視点で描かれる新たな恐怖――シリーズ最新作『SILENT HILL: Townfall』が9月24日に発売決定
コナミデジタルエンタテインメントは6月3日、「サイレントヒル」シリーズ最新作『SILENT HILL: Townfall』［PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）］の発売日を発表。発売日は、2026年9月24日。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版が7480円、ダウンロード専売のデラックスエディションが8580円だ。
『SILENT HILL: Townfall』は、全世界でシリーズ累計販売本数が1710万本※を超えるサイコロジカルホラーシリーズ「SILENT HILL」の最新作。
※2026年3月末時点
※サブスクリプションサービスにおけるプレイ人数を含む
舞台は、スコットランドの冷たい海に浮かぶ孤島“セントアメリア”。深い霧と静寂に包まれたこの町では、かつて存在した人々の気配や断片的な記憶が、現実と虚構の境界を曖昧にしていく。
シリーズの核となる「サイコロジカルホラー」を継承しながら、本作は全編一人称視点を採用。より直感的な視点で町を探索し、物語と密接に紐づいた謎解きを体験できる。
迫り来る脅威から身を潜める緊張、死と隣りあわせの戦闘、そして物語に密接に絡みつくパズルがプレイヤーを待ち受ける。予約も本日からスタートしているので、この機会にぜひ「SILENT HILL」の世界を体験してみよう。
▼発売日発表トレーラー
https://youtu.be/_RJactPeTg0
■本日から予約受付開始！ 収録コンテンツや予約特典の詳細を公開
≪製品構成≫
●スタンダードエディション
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
価格：7480円
収録内容：ゲーム本編
≪パッケージ版早期購入特典/ダウンロード版予約購入特典≫
・CRTVスタイル：錆
・CRTVスタイル：ビーチエディション *PlayStation 5限定
●デラックスエディション
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）
※ダウンロード版のみ
価格：8580円
収録内容：
・ゲーム本編
・デジタルアートブック
・デジタルサウンドトラック
・サイモンの服装：オルタネイト
≪予約購入特典≫ ※ダウンロード版のみ
・CRTVスタイル：錆
・CRTVスタイル：ビーチエディション *PlayStation 5限定
+
48時間の先行アクセス権
【ゲーム情報】
タイトル：SILENT HILL: Townfall
ジャンル：サイコロジカルホラー
販売：KONAMI
プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）
発売日：2026年9月24日
価格：
スタンダードエディション：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：8580円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5のみ。
CERO：D（17才以上対象）
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