本番組は誰でもミラー配信できる！

「サイレントヒル」シリーズ最新作『SILENT HILL: Townfall』の情報をお届け！「SILENT HILL Transmission」が2月13日9時より配信

文●ミヤザキ／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　KONAMIは2月12日、「SILENT HILL」シリーズの公式X（Twitter）にて、「SILENT HILL Transmission」を配信すると発表。配信日は、明日の2月13日9時より。

　番組では、シリーズ最新作となる『SILENT HILL: Townfall』の最新情報を公開するという。なお、番組は誰でもミラー配信可能。友だちやみんなで、視聴してみてはいかがだろうか。

■関連サイト