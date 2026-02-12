本番組は誰でもミラー配信できる！
「サイレントヒル」シリーズ最新作『SILENT HILL: Townfall』の情報をお届け！「SILENT HILL Transmission」が2月13日9時より配信
KONAMIは2月12日、「SILENT HILL」シリーズの公式X（Twitter）にて、「SILENT HILL Transmission」を配信すると発表。配信日は、明日の2月13日9時より。
番組では、シリーズ最新作となる『SILENT HILL: Townfall』の最新情報を公開するという。なお、番組は誰でもミラー配信可能。友だちやみんなで、視聴してみてはいかがだろうか。
『SILENT HILL: Townfall』の最新情報をお届けいたしますので、ぜひご覧ください。
