ティザーサイトも本日オープン！
KONAMIが完全新作RPG『Rev. NOiR（レヴ・ノワール）』を発表！ティザートレーラーを公開
コナミデジタルエンタテインメントは2月13日、PlayStation 5用の完全新作RPG『Rev. NOiR（レヴ・ノワール）』を発表し、ティザートレーラーとティザーサイトを公開した。
本作の発売時期や価格などは未定。いまだ謎のベールに包まれた本作の、今後の続報にも期待しよう。
▼ティザーサイト
https://www.konami.com/games/noir/
▼ティザートレーラー
https://youtu.be/4iRjNRgdqpk?si=biJiTOuZdtxjbuMf
「正義で、世界が壊れていく。」
触れればたちまち死に至る「光の雨」が降り注ぐ世界。
記憶をなくした孤独な少年は
ある特別な少女に導かれ「光の雨」を止める旅へと向かう。
その旅が世界を救うこと、彼女を救うことになると信じて。
神に与えられし運命か。
人の中に宿る意志か。
少年と少女の旅はやがて世界を大きく動かしていく。
虹の祈りで終末に抗う完全新作RPG
※画面は開発中のものです。
【ゲーム情報】
タイトル：Rev. NOiR（レヴ・ノワール）
ジャンル：RPG
販売：KONAMI
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：未定
価格：未定
プレイ人数：1人
CERO：審査予定
©Konami Digital Entertainment