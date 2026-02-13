コナミデジタルエンタテインメントは2月13日、PlayStation 5用の完全新作RPG『Rev. NOiR（レヴ・ノワール）』を発表し、ティザートレーラーとティザーサイトを公開した。

本作の発売時期や価格などは未定。いまだ謎のベールに包まれた本作の、今後の続報にも期待しよう。

▼ティザーサイト

https://www.konami.com/games/noir/

▼ティザートレーラー

https://youtu.be/4iRjNRgdqpk?si=biJiTOuZdtxjbuMf

「正義で、世界が壊れていく。」 触れればたちまち死に至る「光の雨」が降り注ぐ世界。

記憶をなくした孤独な少年は

ある特別な少女に導かれ「光の雨」を止める旅へと向かう。

その旅が世界を救うこと、彼女を救うことになると信じて。

神に与えられし運命か。

人の中に宿る意志か。

少年と少女の旅はやがて世界を大きく動かしていく。

虹の祈りで終末に抗う完全新作RPG

※画面は開発中のものです。

【ゲーム情報】

タイトル：Rev. NOiR（レヴ・ノワール）

ジャンル：RPG

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：未定

価格：未定

プレイ人数：1人

CERO：審査予定

©Konami Digital Entertainment