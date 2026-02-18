KDDI、iPhoneとAndroidのeSIM転送を可能に　国内初

KDDIと沖縄セルラー電話は2月18日、国内初となるiOS・Android間のeSIM転送サービスを発表した。同日より提供を開始する。
これまでもiOS、Androidでは古い端末から新しい端末へのeSIM転送機能を提供してきたが、iOSからAndroid、AndroidからiOSといったように、異なるOSの端末に転送することはできなかった。
今回発表された異なるOS間のeSIM転送機能は、KDDIと沖縄セルラー電話がアップル、グーグルと協力することで実現したもの。キャリアが関わるサービスのためか、au／UQ mobileユーザー限定での展開となる。
サービス開始時点での対応機種は38機種。KDDIと沖縄セルラー電話では、今後も順次対応機種を拡大していく方針だ。
●サービス開始時点の主な対応機種
■iOS
※ iOS 26.3以降を搭載した以下の機種
・iPhone 17／17 Pro／17 Pro Max
・iPhone Air
・iPhone 16／16 Plus／16 Pro／16 Pro Max／16e
・iPhone 15／15 Plus／15 Pro／15 Pro Max
・iPhone 14／14 Plus／14 Pro／14 Pro Max
・iPhone 13／13 mini／13 Pro／13 Pro Max
・iPhone 12／12 mini／12 Pro／12 Pro Max
・iPhone 11／11 Pro／11 Pro Max
・iPhone SE（第3世代）
■Android
※ Android 16以降を搭載した以下の機種
・Google Pixel 10／10 Pro／10 Pro XL／10 Pro Fold
・Google Pixel 9／9 Pro／9 Pro XL／9 Pro Fold／Google Pixel 9a