YouTubeで障害か　「急に見れなくなった」「何が起きてるんだ」

動画配信サービス「YouTube」で2月18日10時30分頃から、コンテンツを閲覧できなくなる不具合が発生。同日10時50分現在も継続している。

同日10時50分現在、YouTube側は本件に関する公式見解を示しておらず、原因や影響範囲は不明だ。

SNS（X）では複数のユーザーから、「急に見れなくなった」「何が起きてるんだ」など、困惑の声が挙がっている。