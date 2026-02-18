YouTubeで障害か　「急に見れなくなった」「何が起きてるんだ」

動画配信サービス「YouTube」で2月18日10時30分頃から、コンテンツを閲覧できなくなる不具合が発生。同日10時50分現在も継続している。
同日10時50分現在、YouTube側は本件に関する公式見解を示しておらず、原因や影響範囲は不明だ。
SNS（X）では複数のユーザーから、「急に見れなくなった」「何が起きてるんだ」など、困惑の声が挙がっている。
IDOM CaaS Technology×TTS×ソフトバンクの協業で、社会課題に新たな解決策を作る
FREX∀RブランドのFRZAB850W/985をレビュー
LEVEL-M5A6-R96X-RKX-FB [RGB Build]をレビュー
Zoom活用事例:富士ソフトサービスビューロ株式会社
Radiant SDM3300X600A、Lepton Mini B860i、Premium Line Mini B850FD/T/A
MSI「MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ」レビュー
MSI「MPG 271QR QD-OLED X50」レビュー
人気イヤホンの第2世代モデルは軽量コンパクト化、音質向上、チップセット強化で登場!
建設DXを推進するGRIFFYから見た「SORACOM Flux」の現場対応力
"全員参加"のチームづくりでリーダーが気をつけるべきこと、Backlogを役立てる方法
ZEFT R67CのOSなしモデルにインストール
JN-IPSB315U-HSPC6をレビュー
