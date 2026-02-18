このページの本文へ

YouTubeで障害か　「急に見れなくなった」「何が起きてるんだ」

2026年02月18日 11時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

YouTubeアプリのエラー画面

　動画配信サービス「YouTube」で2月18日10時30分頃から、コンテンツを閲覧できなくなる不具合が発生。同日10時50分現在も継続している。

　同日10時50分現在、YouTube側は本件に関する公式見解を示しておらず、原因や影響範囲は不明だ。

　SNS（X）では複数のユーザーから、「急に見れなくなった」「何が起きてるんだ」など、困惑の声が挙がっている。

