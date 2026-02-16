シャープの一部スマホで緊急通報できなくなる不具合　設定確認を

シャープは2月13日、同社のスマートフォン「AQUOS」および「Leitz Phone」シリーズの一部で、緊急通報が不可能となる不具合が発生することを公表した。
本件は、対象機種で米国の通信キャリア（T-Mobile／Verizon系）のSIMカードやeSIMを使用した後、日本国内で緊急通報ができないケースがあるというもの。
不具合を解消するには、Google Playで「エモパー」アプリの最新バージョン（13.2.17以降）をダウンロードした後、同アプリを起動する必要がある。
2月13日現在の対象機種は以下のとおり。
●対象機種
下記モデルのうち、Android 14／15／16で動作しているデバイス
■NTTドコモ
・AQUOS R7／R8pro／R8／R9pro／R9／R10／sense7／sense8／sense9／sense10
■au／UQ mobile
・AQUOS sense7／sense8／sense9／sense10
■ソフトバンク／ワイモバイル
・AQUOS R7／ R8pro／R9pro／R9／R10／sense7 plus／sense9／sense10
・Leitz Phone2／Leitz Phone3
■楽天モバイル
・AQUOS R10／sense7／sense8／sense9／sense10
■MVNO
JCOM
・AQUOS sense8／sense9／sense10
その他
・AQUOS R8pro／R8／R9pro／R9／R10／sense7／sense8／sense9／sense10