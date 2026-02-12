なんと1本あたり約102円！ 「サントリー オールフリー」増量パックがAmazonタイムセール対象に

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

「サントリー オールフリー 増量 350ml×24本＋4本」が

Amazonタイムセールに登場！

「サントリー オールフリー 増量 350ml×24本＋4本」は、アルコールゼロのノンアルコールビールテイスト飲料です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、350ml×24本に4本が追加された合計28本セットが2,848円で販売されています。1本あたりの価格は約102円です。

「サントリー オールフリー」の特徴

「サントリー オールフリー」は、もっと自由に楽しめることをコンセプトとしたノンアルコールビールテイスト飲料です。

アルコール度数は0％で、「アルコールゼロ」「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」という4つの特徴を持つとされています。

原料配合を見直すことで味わいに厚みやコクを加え、ビールらしさを強化しているといい、何も気にせず楽しめるビールテイスト飲料として展開されています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「サントリー オールフリー 増量 350ml×24本＋4本」は、合計28本の増量セットがAmazonタイムセールの対象となっているため、ストック用としても選びやすい内容です。

現在開催中のAmazonタイムセールで販売されているため、購入を検討している人はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。