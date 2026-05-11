アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第182回
父の日にもぴったり！ ヱビス4種飲み比べセットがAmazonタイムセールで15％オフ
2026年05月11日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が
Amazonタイムセールに登場！
「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」は、4種のヱビスビールを楽しめる350ml×12本のセットです。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格3,346円のところ15％オフの2,849円で販売されています。1本あたりは約237円となっています。
「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」の特徴
Amazon商品ページより
本商品は、350ml缶4種12本をギフトBoxに収めたビールセットです。麦芽100％のビールで、ヱビス酵母やバイエルン産アロマホップを使用し、長期熟成によって仕上げられています。
ホップの香りや麦芽の香り、熟成過程で生まれる風味が調和した「ヱビス香」が特長とされています。
きめ細かな白い泡と黄金色の見た目も特徴とされ、ギフトや自宅用、手土産としても利用しやすい内容です。アルコール度数は5～5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
ヱビスビール4種を一度に楽しめる「ヱビス 4種12本 飲み比べ クリエイティブブリュー ギフトセット」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
ギフト用途だけでなく、自宅での飲み比べ用としても使いやすい内容です。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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