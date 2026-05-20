キンキンに冷やして飲みたい「スーパードライ 冷涼辛口」24本セットがAmazonタイムセールに登場！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒスーパードライ 冷涼辛口 缶 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

冷涼感を特徴とするビール「アサヒスーパードライ 冷涼辛口 缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格5,043円のところ9％オフの4,598円で販売されています。1本あたりの価格は約192円です。

「アサヒスーパードライ 冷涼辛口」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒスーパードライ 冷涼辛口」は、冷涼感が際立つ新感覚のスーパードライとして展開されています。

冷涼感を生み出すホップを一部使用し、醸造工程でビールを0度以下で貯蔵するコールド製法を採用している点が特徴です。

これにより、飲んだ瞬間に澄み切ったうまさを感じられる仕上がりとされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

冷涼感を特徴とする「アサヒスーパードライ 冷涼辛口」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっています。

暑くなるこれからの時期に備えて、Amazonタイムセールでまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。