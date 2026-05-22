アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第191回
あえて苦い。だからうまい。「ザ・ビタリスト」500ml缶×24本がタイムセールで13％オフ
2026年05月22日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
アサヒビールの「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
参考価格6680円のところ、13％オフの5797円で販売されており、1本あたりは約242円となります。
「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST」の特徴
Amazon商品ページより
「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST」は、ホップ由来のフルーティな香りとキレの良い後味を特長とするビールです。アルコール度数は6％です。
使用されているホップは「タラス」と「ヘルスブルッカー」で、爽やかな香りと苦味を持つ品種が一部採用されています。また、「スーパードライ」にも使用されている318号酵母によって、キレのある後味を実現したといいます。
「爽快な苦味がもたらす、つきぬけるうまさ」をコンセプトに、ビールの原点ともいえる苦味にフォーカスしており、すっきりとした後味を特徴としています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
アサヒビールの「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっており、1本あたり約242円となっています。
日常的にビールを飲む人は、現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用としてまとめて購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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