あえて苦い。だからうまい。「ザ・ビタリスト」500ml缶×24本がタイムセールで13％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

アサヒビールの「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

参考価格6680円のところ、13％オフの5797円で販売されており、1本あたりは約242円となります。

「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST」は、ホップ由来のフルーティな香りとキレの良い後味を特長とするビールです。アルコール度数は6％です。

使用されているホップは「タラス」と「ヘルスブルッカー」で、爽やかな香りと苦味を持つ品種が一部採用されています。また、「スーパードライ」にも使用されている318号酵母によって、キレのある後味を実現したといいます。

「爽快な苦味がもたらす、つきぬけるうまさ」をコンセプトに、ビールの原点ともいえる苦味にフォーカスしており、すっきりとした後味を特徴としています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

アサヒビールの「アサヒ ザ・ビタリスト THE BITTER-IST 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっており、1本あたり約242円となっています。

日常的にビールを飲む人は、現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック用としてまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。