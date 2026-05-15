糖質ゼロの「PSB アンバーエール」がAmazonタイムセールに登場、1本約175円でおいしい

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格5,021円のところ16％オフの4,198円で販売されています。1本あたりの価格は約175円です。

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール」は、芳ばしい麦の香りとスッキリとした後味のキレが特徴とされる糖質ゼロのアンバーエールです。アルコール度数は5.5％です。

原料には、チェコで伝統的に使用されるダイヤモンド麦芽を一部使用し、深いコクを引き出しているといいます。また、トリプルデコクション製法を採用し、手間と時間をかけて濃厚な麦汁を抽出している点も特徴です。

さらに、複数種類の濃色麦芽を用いることで、芳ばしさとエール酵母由来の醸造香のバランスを整え、アンバーエールらしい香りの広がりを持たせたとしています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

糖質ゼロでありながら、アンバーエールらしい香ばしさと飲みごたえを両立した「パーフェクトサントリービール PSB アンバーエール」が、現在開催中のAmazonタイムセールで価格が下がっています。

1本あたり約175円という、日常的に飲む人にとってうれしい価格となっています。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。