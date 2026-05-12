生ビール感覚を自宅で楽しめる！ 「スーパードライ 生ジョッキ缶」24本セットがAmazonタイムセールで割引中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

アサヒビールの「スーパードライ 生ジョッキ缶 340ml×24本」がAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,997円のところ、10％オフの4,480円で販売中です。1本あたりは約187円となっています。

「スーパードライ 生ジョッキ缶」の特徴

Amazon商品ページより

「スーパードライ 生ジョッキ缶」は、生ジョッキのような飲用体験を特徴とする缶ビールです。

フルオープンの缶構造により、開けた際に自然に泡が立ち上がる仕様となっています。非熱処理で提供されるビールのうまさを、家庭でも再現することを目的とした商品とされています。

飲んだ瞬間の飲みごたえと、瞬時に感じるキレのよさが特徴といい、いわゆる「辛口カーブ」による躍動感ある味わいが打ち出されています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

缶ビールでありながら、生ジョッキのような体験をうたう「スーパードライ 生ジョッキ缶」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引対象となっています。

日常的に消費する商品だけに、価格が下がっているタイミングは見逃せません。セールの機会に、この商品をストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。