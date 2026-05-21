アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第190回
クセがなくて飲みやすい定番ハイボール缶！ 「ブラックニッカ クリア」が20％オフ
2026年05月21日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」は、ウイスキーをベースにした缶ハイボールです。
現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。参考価格4,462円のところ、20％オフの3,567円で販売されており、1本あたりの価格は約149円です。
「ブラックニッカ クリア ハイボール」の特徴
Amazon商品ページより
「ブラックニッカ クリア ハイボール」は、ウイスキー「ブラックニッカ クリア」をベースにしたハイボール缶です。ノンピートモルトを使用し、スモーキーさを抑えた設計により、クセのないクリアな味わいが特徴とされています。
やわらかな香りとすっきりとした味わいがあり、ウイスキーの風味を程よく感じられるバランスといいます。
炭酸による爽快感がありながら飲みやすく、普段の食事と合わせやすいとしています。アルコール度数は7％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
Amazonタイムセールで、「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」が割引価格となっています。
1本あたり約149円という価格は、日常的に消費する人にとって嬉しい価格となっているので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、ストックしておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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