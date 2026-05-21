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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第190回

クセがなくて飲みやすい定番ハイボール缶！ 「ブラックニッカ クリア」が20％オフ

2026年05月21日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」は、ウイスキーをベースにした缶ハイボールです。

　現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。参考価格4,462円のところ、20％オフの3,567円で販売されており、1本あたりの価格は約149円です。

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「ブラックニッカ クリア ハイボール」の特徴
Amazon商品ページより

　「ブラックニッカ クリア ハイボール」は、ウイスキー「ブラックニッカ クリア」をベースにしたハイボール缶です。ノンピートモルトを使用し、スモーキーさを抑えた設計により、クセのないクリアな味わいが特徴とされています。

　やわらかな香りとすっきりとした味わいがあり、ウイスキーの風味を程よく感じられるバランスといいます。

　炭酸による爽快感がありながら飲みやすく、普段の食事と合わせやすいとしています。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　Amazonタイムセールで、「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」が割引価格となっています。

　1本あたり約149円という価格は、日常的に消費する人にとって嬉しい価格となっているので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、ストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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