クセがなくて飲みやすい定番ハイボール缶！ 「ブラックニッカ クリア」が20％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」は、ウイスキーをベースにした缶ハイボールです。

現在開催中のAmazonタイムセールの対象商品となっています。参考価格4,462円のところ、20％オフの3,567円で販売されており、1本あたりの価格は約149円です。

「ブラックニッカ クリア ハイボール」の特徴

Amazon商品ページより

「ブラックニッカ クリア ハイボール」は、ウイスキー「ブラックニッカ クリア」をベースにしたハイボール缶です。ノンピートモルトを使用し、スモーキーさを抑えた設計により、クセのないクリアな味わいが特徴とされています。

やわらかな香りとすっきりとした味わいがあり、ウイスキーの風味を程よく感じられるバランスといいます。

炭酸による爽快感がありながら飲みやすく、普段の食事と合わせやすいとしています。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

Amazonタイムセールで、「ブラックニッカ クリア ハイボール 350ml×24本」が割引価格となっています。

1本あたり約149円という価格は、日常的に消費する人にとって嬉しい価格となっているので、Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、ストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。