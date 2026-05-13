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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第184回

“ちゃんとビール感”が欲しいならこれ。「アサヒ ゴールド」24本セットがAmazonタイムセールで割引中！

2026年05月13日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「アサヒ ゴールド 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　麦芽100％で仕上げた生ビール「アサヒ ゴールド 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

　参考価格4,840円から7％オフの4,498円で販売されており、1本あたりの価格は約187円です。

アマゾンでアサヒ ゴールド 350ml×24本を入手

「アサヒ ゴールド」の特徴
Amazon商品ページより

　「アサヒ ゴールド」は、麦の旨みとすっきりとした後味を特長とする麦芽100％の生ビールです。

　麦の旨みを最大限引き出すために、厳選した麦芽を通常の1.5倍使用しているといいます。

　さらに、スーパードライ酵母を採用することで、雑味のないすっきりとした後味を実現したとしています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールで、「アサヒ ゴールド 350ml×24本」が7％オフとなっています。

　日常的にビールを飲む人は、Amazonタイムセールを活用して、まとめ買いしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでアサヒ ゴールド 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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