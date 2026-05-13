“ちゃんとビール感”が欲しいならこれ。「アサヒ ゴールド」24本セットがAmazonタイムセールで割引中！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒ ゴールド 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

麦芽100％で仕上げた生ビール「アサヒ ゴールド 350ml×24本」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格4,840円から7％オフの4,498円で販売されており、1本あたりの価格は約187円です。

「アサヒ ゴールド」の特徴

Amazon商品ページより

「アサヒ ゴールド」は、麦の旨みとすっきりとした後味を特長とする麦芽100％の生ビールです。

麦の旨みを最大限引き出すために、厳選した麦芽を通常の1.5倍使用しているといいます。

さらに、スーパードライ酵母を採用することで、雑味のないすっきりとした後味を実現したとしています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「アサヒ ゴールド 350ml×24本」が7％オフとなっています。

日常的にビールを飲む人は、Amazonタイムセールを活用して、まとめ買いしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。