週末用にストックしたい！ 「サントリー生ビール」24本ケースがAmazonでお買い得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「サントリー生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,790円のところ、12％オフの4,198円で販売されており、1本あたり約175円の計算です。

「サントリー生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「サントリー生ビール 350ml×24本」は、飲みはじめから飲み終わりまでの一貫した飲みやすさを目指して開発された生ビールです。

原材料にはダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用し、トリプルデコクション製法によって素材の特徴を引き出しているといいます。

香ばしさと刺激のバランスを持たせながら、最後まで爽快感が続き、日常の食事と合わせやすい仕上がりとされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「サントリー生ビール 350ml×24本」が1本あたり約175円というセール価格で販売されています。

こちらは購入本数に応じてグッズがもらえる「絶対もらえる! サン生×Jクラブグッズキャンペーン」の対象商品となっているので、グッズを集めている人もチェックしてみてください。

現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック分を確保してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。