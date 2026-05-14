アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第185回
週末用にストックしたい！ 「サントリー生ビール」24本ケースがAmazonでお買い得
2026年05月14日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「サントリー生ビール 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
サントリーの「サントリー生ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格4,790円のところ、12％オフの4,198円で販売されており、1本あたり約175円の計算です。
「サントリー生ビール」の特徴
Amazon商品ページより
「サントリー生ビール 350ml×24本」は、飲みはじめから飲み終わりまでの一貫した飲みやすさを目指して開発された生ビールです。
原材料にはダイヤモンド麦芽、コーングリッツ、アロマホップ100％、天然水を使用し、トリプルデコクション製法によって素材の特徴を引き出しているといいます。
香ばしさと刺激のバランスを持たせながら、最後まで爽快感が続き、日常の食事と合わせやすい仕上がりとされています。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「サントリー生ビール 350ml×24本」が1本あたり約175円というセール価格で販売されています。
こちらは購入本数に応じてグッズがもらえる「絶対もらえる! サン生×Jクラブグッズキャンペーン」の対象商品となっているので、グッズを集めている人もチェックしてみてください。
現在開催中のAmazonタイムセールで、ストック分を確保してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第184回
グルメ“ちゃんとビール感”が欲しいならこれ。「アサヒ ゴールド」24本セットがAmazonタイムセールで割引中！
-
第183回
グルメ生ビール感覚を自宅で楽しめる！ 「スーパードライ 生ジョッキ缶」24本セットがAmazonタイムセールで割引中
-
第182回
グルメ父の日にもぴったり！ ヱビス4種飲み比べセットがAmazonタイムセールで15％オフ
-
第181回
グルメ冷たい一杯がさらにうまそう！ 「スーパードライ 500ml」24本セットがタンブラー付きで19％オフ
-
第180回
グルメ今日はどのご当地で飲む？ 10種類のチューハイ飲み比べセットがAmazonタイムセールに登場
-
第179回
グルメGWにたっぷり飲もう！ 「黒ラベル」2ケースがAmazonスマイルセールでおトク
-
第178回
グルメ毎日飲む人は必見！ 「スーパードライ」24本がAmazonスマイルセールで割引中
-
第177回
グルメ増量ありがたい！ キリンのノンアル「グリーンズフリー」24＋4本がAmazonタイムセールで34％オフ
-
第176回
グルメレモン果皮の香り・コク・ほろ苦さを引き出した「THE PEEL」が19％オフ！
-
第175回
グルメ糖質が気になるけど飲みたい人へ！ 「金麦 糖質75％オフ」500mlがセール価格に
- この連載の一覧へ