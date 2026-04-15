1985年にKONAMIから発売されたレースゲーム！
『KONAMI RF2 Red Fighter』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で4月16日に配信決定！
ハムスターは4月15日、同社が運営する「アーケードアーカイブス」および「アーケードアーカイブス2」シリーズにおいて、新規コンテンツとして、KONAMIの『KONAMI RF2 Red Fighter』を配信すると発表。
配信日は、2026年4月16日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1100円だ。
『KONAMI RF2 Red Fighter』は、1985年にKONAMIから発売されたレースゲーム。燃料切れに注意しながら、チェックポイントを通過し続け、過酷な全6ステージの走破を目指す。
海辺のハイウェイ、乾いた荒野、夕焼けの平原など、移り変わる美しい情景の中、アクセル全開で栄光のゴールへ飛び込もう。
■2026年4月16日の「アーケードアーカイバー」は『KONAMI RF2 Red Fighter』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年4月16日は「KONAMI RF2 Red Fighter特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第593回 アーケードアーカイバー KONAMI RF2 Red Fighterスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス KONAMI RF2 Red Fighter
アーケードアーカイブス2 KONAMI RF2 Red Fighter
ジャンル：レースゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年4月16日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人
※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス KONAMI RF2 Red Fighter』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 KONAMI RF2 Red Fighter』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。
©Konami Digital Entertainment
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。
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