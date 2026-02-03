鳥取の人はいつもこれ食べてるのかと思うと嫉妬しかない「鳥取県産松葉がに」が丸の内で味わえるレストランフェア

冬の鳥取を代表する味覚の王者「松葉がに」。ほかにも東京ではなかなか味わえないさまざまな旬の鳥取県食材が勢ぞろいするレストランフェアが、丸の内エリアで開催されます。

鳥取県の冬の味覚が、丸の内の銘店と夢のコラボレーション

東京・丸の内エリアにおいて、2026年2月12日（木）～2月28日(土）の期間、冬の鳥取を代表する味覚の王者「松葉がに」をはじめとする「冬の食パラダイス鳥取県レストランフェア」が初開催されます。丸の内エリアの銘店20店舗が提案する、「食パラダイス鳥取県」の期間限定メニューが楽しめます。

鳥取県産松葉がにのグラタン"チャングーロ

価格：￥1,800（税込)

提供店：EX marunouchi（モダンスパニッシュ レストラン／丸ビル5階）

提供時間： ディナーのみ

※各日限定5食

バスク地方の伝統的なカニのグラタン料理、チャングーロ（Txangurro）。鳥取県産・松葉がにという最高峰の素材を用い、スペイン郷土料理の文脈で再構築しています。※各日限定5食

鳥取県産紅ズワイガニとタラの芽のクリームコロッケ

価格：￥1,430（税込)

提供店：割烹ダイニング波里 HARII（和食／新丸ビル5階）

提供時間： ディナーのみ

鳥取県境港で水揚げされたベニズワイガニがたっぷり入ったコロッケ。旬のタラの芽を合わせています。

鳥取県産 茹で紅ズワイガニ

価格：￥6,000（税込)

提供店：さくら蕎麦 小松庵 総本家 丸の内オアゾ店（手打ち蕎麦／丸の内オアゾ5階）

提供時間： ランチタイムはご予約のみでの提供

カニを贅沢に一杯盛り込みました。自家製の蟹酢と一緒に楽しめます。

鳥取県産いちご“とっておき”とバルサミコ ハチミツの香り

価格：￥25,000（税込） ※コースのデザート

提供店：アンティカ オステリア デル ポンテ（イタリア料理／丸ビル36階）

提供時間：ディナーのみ

鳥取県産の西尾農園から直送した"とっておき"いちごとイタリアモデナ産の高級バルサミコを使用した甘酸っぱくさっぱりとしたドルチェ。カスタードクリームをからめてお召し上がりください。

Couscous dolce semifreddo croccante di mandorle salsa fragola. クスクス 扁桃 鳥取いちご”とっておき”

価格：

ランチ￥3,850・￥7,700・￥13,200（税込）

ディナー￥11,000・￥16,500（税込）

※コースのデザート

提供店：byebyeblues TOKYO（東京ビル TOKIA 1F）

提供時間：終日

バイバイブルース東京は、シチリアパレルモに本店があります。シチリア料理をベースに月代わりのコースを提供しています。今月は、シチリア西側で食べるクスクスをデザートにしています。アーモンド・ミルク・オレンジ・チョコレートでクスクスを味付けして、シチリア特産のアーモンドは、セミフレッド(アイスクリーム)に、シチリア特産オレンジは、ほろ苦いチップスに、味わいのアクセントで、程よい酸味の鳥取県産”とっておき”苺を使用しています。

このほかにも全20店舗で鳥取県の食材を利用したグルメを楽しむことができます。