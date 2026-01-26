ブッフェという贅沢に甘えて、好きなタイ料理を好きなだけ！　「マンゴツリー東京」大人気のブッフェランチをディナーで楽しめる2日間

丸ビル35階のタイ料理レストラン「マンゴツリー東京」のランチタイムで提供している人気のブッフェ。2026年2月13日(金)・14日(土)の2日間限定でディナータイムにブッフェを楽しむことができます！

人気のランチブッフェが特別なディナーとして登場

「マンゴツリー東京」にでは、ディナーブッフェイベント「THAI "ORANGE NIGHT"」第2弾を2026年2月13日(金)・14日(土)の2日間限定で開催します。普段はランチタイムで提供している人気のブッフェを、特別なディナー仕様で提供します。

ヤムウンセンや生春巻き、トムヤムクン、グリーンカレー、マッサマンカレーなど、タイを代表する定番料理を中心に、ソフトシェルクラブの玉子カレー炒め(プー ニン パッ ポンカリー)や白身魚のガパオ炒めなど、素材や調理法にこだわった料理も用意。さらに、天草大王や松阪ポークなど、厳選素材を用いたグリル料理も取り揃えています。

ブッフェでありながら、出来立ての料理を楽しめるライブ演出も本イベントの魅力です。タイの焼きそば(パッタイ)は、注文を受けてから調理し、出来立てを席まで持ってきてくれます。また、宮崎牛のグリル(ヌア ヤーン)は、カウンターにてシェフがお客さんの目の前でカットして提供します。

デザートには、フレッシュマンゴーともち米のデザート(カオニャオ マモアン)をはじめ、マンゴプリンやタピオカバー、ココナッツケーキなど、タイならではの甘味をブッフェスタイルで楽しめます。また、バレンタインシーズンに合わせ、オレンジの香りとチョコレートのほろ苦さが楽しめる「オランジェット」を本イベント限定で提供。

また、フランス老舗シャンパーニュ・メゾン「ペリエ ジュエ」の「ペリエ ジュエ グラン ブリュット」を提供します。グラスシャンパーニュ一杯付きプランと、シャンパーニュをフリーフローで楽しめるプランの2種類を用意。食事を中心に過ごしたい方から、シャンパーニュとのマリアージュをじっくり堪能したい方まで、好みに合わせて選ぶことができます。

THAI "ORANGE NIGHT" 開催概要

開催日時：2026年2月13日(金)、14日(土)

・第1部：17:00～19:30(19:00ラストオーダー)

・第2部：20:00～22:00(21:30ラストオーダー)

価格：

ディナーブッフェ＋乾杯シャンパーニュ付き ￥12,000(税込)

ディナーブッフェ＋フリーフロードリンク(シャンパーニュ含む) ￥16,000(税込)

開催店舗：マンゴツリー東京

住所：東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング35F

予約：

公式オンライン：https://www.tablecheck.com/ja/shops/mangotreetokyo/reserve

食べログ：https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130201/13004078/

一休.com：https://restaurant.ikyu.com/103172/

OZmall：https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1265/