ノスタルジックな洋食は、夕焼けを見て「綺麗だな」って思うのに似てる。三菱一号館カフェで味わう「黄昏」という名前のランチ

三菱一号館美術館では「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」を開催しています。併設する「三菱一号館美術館Café 1894」では、展覧会にちなんだランチやスイーツを提供中。ランチでは文明開化を思わせる「カツレツ」を主役にしたコースが味わえるとのことで、展覧会とセットで楽しみたい！

展示を見たらカフェでひと息

2月19日（木）から5月24日（日）まで、「三菱一号館美術館Café 1894」で「トワイライト、新版画―小林清親から川瀬巴水まで」タイアップメニューを提供しています。

黄昏ランチ（前菜＋メイン＋パン＋コーヒーor紅茶）

￥2,800（税込）

販売時間：11:00～14:00

前菜：季節野菜とオニオンのヴルーテ

メイン：豚肩ロース肉のカツレツ 西洋ワサビのソースと紫キャベツのピクルス添え

主役は「カツレツ」。ソースには西洋ワサビを使い、半熟の卵を添えました。洋食では定番のタルタルソースを、自分で作るような楽しさもある一皿です。前菜には明治時代に日本に入ってきたといわれるヴルーテことポタージュをセレクト。

ほうじ茶プリンとフロマージュブラン ￥500（税込）

販売時間：11:00～14:00

ほうじ茶を使った固めのプリン。フロマージュチーズのクリームをアクセントに添えました。

※ミニデザートはランチメニューをご注文のお客様のみご注文が可能です。

シン・ティラミス、夕焼けオレンジ ￥1,550（税込）

販売時間：14:30～16:30

本展のタイトルの「トワイライト」は、昼でも夜でもない黄昏時に現れるオレンジ色。温州みかんを使用したクリームとマスカルポーネに、形状も種類も違う2種類のオレンジピールを一緒に食べると、柑橘のさわやかな香りが口の中に広がります。

ディナー メイン 新・西京焼き 黄柚子のヴァンブランソース

￥2,800（税込）

販売時間：17:00～

親しみのある「西京焼き」を再解釈。柚子のさわやかなソースには、白みそを隠し味として加えました。シャキシャキとしたスプラウトとオレンジピールの存在が、西京焼きの美味しさを引き出します。

三菱一号館美術館Café 1894

住所：東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館美術館１Ｆ

営業時間：11:00～23:00