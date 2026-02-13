今すぐ行きたくなる！　グルメも絶景も魅力たっぷり北海道・宗谷エリア

グルメが豊富で自然も魅力的な北海道の「宗谷（そうや）エリア」を紹介するイベントがＫＩＴＴＥ丸の内 東京シティアイで開催されます。きっと宗谷エリアを訪れたくなるはず！

宗谷の旅の魅力を紹介

北海道・宗谷エリアの旅の魅力を紹介するイベント「すぐそこ！宗谷へおいでよ2026」が、ＫＩＴＴＥ丸の内 東京シティアイで3月3日（火）～3月5日（木）に開催されます。

宗谷エリアは、西は日本海・東はオホーツク海に囲まれており、海産物はもちろん、内陸部を中心に冷涼で広大な草地が広がるため農畜産物などのグルメが豊富です。最北の国立公園「利尻礼文サロベツ国立公園」を有し、海上に浮かぶ独立峰「利尻山」、花の浮島「礼文島」や高層湿原が広がる「サロベツ原野」といった雄大な自然が織りなす絶景を堪能できます。

イベントでは、観光情報の発信、特産品販売、ノベルティ配布キャンペーンなどが実施予定です。

すぐそこ！宗谷へおいでよ2026

日時：2026年3月3日（火）～3月5日（木）10:00～19:00

場所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 地下１階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン