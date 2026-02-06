「はじめまして」なのにもう美味そう、日本初上陸のドイツ産激レアビールフェア

ビールといえば、ドイツですよね。ドイツのなかでも老舗の醸造所「Schlüssel（シュリュッセル）」が醸す伝統のアルトビア「オリジナル・シュリュッセル」が、なんと日本初上陸。大丸有エリアでも2店舗で楽しむことができます。

本場デュッセルドルフ老舗醸造所が手がける伝統のクラフトビール

ザートグループが運営する全国20店舗の飲食店にて、ドイツ・デュッセルドルフの老舗醸造所「Schlüssel（シュリュッセル）」が醸す伝統のアルトビア「オリジナル・シュリュッセル」を数量・期間限定で展開する「激レアビールキャンペーン」が開催されます。日本市場においては初めて公式に輸入・展開。大丸有エリアでは、カイザーホフ 東京国際フォーラム店とフランツクラブ 新丸ビル店で提供されます。

Original Schlüssel（オリジナル・シュリュッセル）

今回提供する『オリジナル・シュリュッセル』は、デュッセルドルフの醸造所から直送されたボトルビールです。

モルトの奥行きと上品な苦味が心地よく調和し、“初めてのAltbier（アルトビア）”として楽しみたい人から、デュッセルドルフで過ごした日々を懐かしく思い出す人、そしてクラフトビール愛好家まで、幅広く満足できる味わいです。

厳しい品質管理でデュッセルドルフ市内や近郊のみで消費され、通常は輸出されることのないオリジナル・シュリュッセルの今回の入荷は“一期一会”とも言える貴重な機会となっています。

激レアビールキャンペーン

販売期間：2月19日（木）〜無くなり次第終了

対象店舗：＜フランツクラブ＞新丸ビル店 ほか

ザートグループ国内全20店舗