なぜ丸の内にはなんでもあるのか。今日の昼飯は「鳥取のかにめし」です

ご当地グルメが好きな私は、物産展ブースなどを見かけるとよく立ち寄ります。知らなかったグルメと出会えるのが楽しいんですよね。

2月17日（火）に開催される鳥取県物産展でも、かにめしや打吹公園だんごなど気になるグルメがたくさん。打吹公園だんご、前からちょっと気になっていたので食べてみたい。

鳥取は美食の宝庫

2月17日（火）、明治安田ヴィレッジ丸の内1階アトリウムで「鳥取県物産展」を開催します。

鳥取県物産販売ブースには、らっきょうや焼きかにせんべい、かにめしや鯖寿司など鳥取県ならではの商品が並びます。

また、「食パラダイス鳥取県」SNS（X、Instagram）をフォローすると「ガラポン抽選会」に挑戦できます。なんと1等は鳥取和牛肉！ はずれくじなしなのでぜひ挑戦したい！

障がいのあるアーティストの作品展示やグッズ販売、障がい福祉事業所が作った梨ゼリーや手焼きせんべいなどのお菓子も販売します。

鳥取県物産展

開催日時：2月17日（火）11:00～17:30

※「食パラダイス鳥取県PRブース」と「障がい者アート＆商品ブース」は17:00まで

開催場所：明治安田ヴィレッジ丸の内1階アトリウム

住所：東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル