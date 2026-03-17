任天堂は3月17日、Nintendo Switch 2 本体の最新バージョン（22.0.0）を配信するアップデートを実施した。

大きな変更点としては、「マイページ」のフレンドリストでフレンドごとにメモを保存できるようになったこと、「ゲームチャット」の招待機能の追加、「携帯モードブースト」の設定が実装されたことなどが挙げられる。

とくに携帯モードブーストは注目の新機能。前提として、Nintendo SwitchソフトはドックにさしてTVで遊ぶときと手に持って遊ぶ携帯モードで、解像度やfpsなどに差があった。

※Nintendo Switch 2用ソフトも同様の仕様

今回の新機能では、初代Nintendo Switch用ソフトをNintendo Switch 2で遊ぶ際に、携帯モードやテーブルモードでもTVモードと同じ性能でゲームを表示できる。ソフトによっては映像が綺麗になるなどの効果があるとのこと。

ただ注意点として、ブースト機能をオンにして画面の解像度が向上した場合でも、キャプチャーボタンで撮影した画像や動画の解像度は携帯モードと同じになるという。また、Switch 2 の消費電力が増えることも覚えておこう。

【最新バージョン（22.0.0）変更点】 ●HOMEメニューでバーチャルゲームカードをセットする際の案内や演出を調整しました。

●マイページの「フレンドリスト」で、フレンドごとに自分用のメモを保存しておけるようにしました。

メモの内容が、フレンドや他のユーザーに表示されることはありません。

スマートフォンアプリ『Nintendo Switch App』の「フレンド」でも、メモの確認や編集を行えます。

・『Nintendo Switch App』をVer. 3.3.0以上に更新する必要があります。

●「ゲームチャット」で以下の対応を行いました。

参加中のゲームチャットに、フレンドを追加で招待できるようにしました。

・みまもり対象になっているフレンドなど、一部のフレンドは招待できないことがあります。

ゲームチャットの初回設定が完了していないフレンドも、ゲームチャットに招待できるようにしました。

・Nintendo Switch 2 を使ったことがないフレンドや、みまもり対象になっているフレンドは招待できません。

・本体更新後、この変更が反映されるまでに数日かかる場合があります。

ゲームチャットで共有されているゲーム画面を拡大して表示するときの品質を改善しました。

●「ゲームニュース」「ニンテンドーeショップ」で動画を全画面表示で再生しているときに、ZL/ZRボタンで10秒戻る/10秒進む操作をできるようにしました。

●「アルバム」で、動画の切り抜きや画面写真へのテキスト入力をして保存したデータを、自動アップロードの対象となるようにしました。

●「設定」で以下の対応を行いました。

「アクセシビリティ」→「音声読み上げ」で、「アルバム」「初回設定」を読み上げられるようにしました。

・「初回設定」では、「まるごと転送」を行うか選ぶ場面でYボタンを長押しすると、「音声読み上げ」機能が「ON」になります。「初回設定」についてはこちらをご覧ください。

「アクセシビリティ」→「ゲームチャットの音声⇔文字変換」で、「音声⇒文字変換」の言語にポルトガル語（ポルトガル）、ロシア語を追加しました。

「データ管理」で、本体保存メモリーとSD Expressカードのストレージ使用量に、データの種類ごとの内訳を表示するようにしました。

「オーディオ」→「テレビのサウンド」で「リニアPCM 5.1ch」を選んだときに、オーディオ出力のテストを行えるようにしました。

「本体」→「地域」で、「香港/台湾/韓国」の表記を「香港/台湾/韓国/東南アジア」に変更しました。

・「地域」はNintendo Switch 2 多言語対応でのみ設定可能な項目です。

「本体」→「Switchソフトの動作モード」で、携帯モードブーストの設定をできるようにしました。

・携帯モードブーストをONにすると、携帯モードやテーブルモードであそぶときに、TVモードと同じ性能でSwitchソフトが動作します。くわしくは、設定画面に表示される説明や、サポートサイト「手に持って遊ぶ」、「テーブルに置いて遊ぶ」をご確認ください。

●本体の機内モードについて、以下の対応を行いました。

機内モード中にBluetooth®/Wi-Fi/NFCを個別に有効にする設定について、前回の設定状態を保存するようにしました。

HOMEボタンを長押しして表示されるクイック設定からも、Bluetooth/Wi-Fi/NFCを個別に有効にする設定を変更できるようにしました。

●本体でみまもり設定の暗証番号の入力に成功したことが、スマートフォンアプリ『Nintendo みまもり Switch』に表示されるようにしました。

『Nintendo みまもり Switch』をVer. 2.4.0以上（後日リリース予定）に更新する必要があります。

みまもり設定の暗証番号の入力に成功したときに、スマートフォンにプッシュ通知を受け取ることもできます。

●いくつかの問題の修正と、動作の安定性向上を行いました。

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Nintendo Switch 2 のロゴ・Nintendo Switch 2 は任天堂の商標です。