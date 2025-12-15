任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」は、2025年6月5日の発売以来、品薄で入手困難というイメージが強い。ただ、最近では家電量販店などに入荷していることも多く、「Switch 2買えました」という報告も相次いでいる。

そのなかで、Nintendo Switch 2を手に入れたあと、元々使っていた初代Nintendo Switchはどうすればいいのか？ という疑問をとあるユーザーが投稿したところ、約500件のアンサーが寄せられる事態となった。いくつかピックアップして紹介したい。

●2台持ち

最も多かった回答は「2台持ち」だった。理由としては「持ち出しOKのSwitchと、持ち歩き禁止のSwitch 2」「YouTubeとかニコニコ見られるのはSwitchだけ」「ポケモンとかの通信プレイで普通に使ってる」「初代SwitchはTVでフィットボクシングやリングフィット専用機にしてる」など。

おすそ分け用、コントローラーの充電用、「サブ機」としてまだまだ初代Switchの出番は無くならないようだ。

●売却・譲渡

もう使わないと割り切り「売った」という意見もあった。「4000円くらいで売れました」「2台あっても1人じゃ使い切れんし」「売るなら早めの方がいいよ」「ソフトと合わせて4万円くらいになった」など。

または「知り合いに無償であげた」「子どもはSwitchでええねん」「親が遊びそうなソフトを入れて渡した」など、ほかに使いそうな人へ譲渡するのも1つの手。いずれにしても、個人情報がもれないよう初期化は忘れずに。

●とりあえず保管

一部の声（というか現実的には最も多そう）としては、保管しておくという意見も。「互換性が心配なので棚に残してる」「壊れるまでは捨てられません」「思い出の品は残しておきたいタイプ」「絶大なる感謝を込めてタンスに封印しました」など。

なかには「3が出たとき合体させたいので保管」という将来を見据えた選択をしている人もいた。

いよいよクリスマスも間近に迫り、店頭で買えるようになってきたNintendo Switch 2。初代Switchの扱いに迷っている人は参考にしてほしい。全国のサンタさんが無事に購入でき、子どもたちのもとへ届くことを祈っている。

