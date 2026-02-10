Epic Gamesは2月10日より、「Epic Games Store 冬のセール2026」を開催した。人気タイトルを多数ラインアップしたお得なセールとなっている。期間は2月24日1時まで（日本時間）。

本セールでは、スパイダーマンゲームの2作目「Marvel's Spider-Man: Miles Morales」が60％オフ、中国の古典小説「西遊記」を基に独自の解釈を加えたソウルライクアクションゲーム「黒神話：悟空」が25％オフ、文明を導く指導者となる人気ストラテジーゲーム最新作「シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII」が40％オフと、AAAタイトルがお買い得に。

また、「ホグワーツ・レガシー」が85％オフの1316円、「Alan Wake Remastered」が85％オフの462円、「スーサイド・スクワッド キル・ザ・ジャスティス・リーグ」が95％オフの493円になるなど、破格の割引率になっているタイトルも。

この機会に、Epic Games Storeでゲームをお得に購入してみてはいかがだろうか。