そのほかアップデート情報やゲーム内で使えるシリアルコードなども番組では紹介！

COGNOSPHEREは2月12日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信／運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］において、「『愉悦の地』二相楽園到着特番～Ver.4.0新星開幕記念放送～」を配信したと発表。

以下では、特番内で公開された豪華コラボをはじめとする、最新情報を紹介しよう。なお、番組では実機プレイなども実施された。アーカイブ配信されているので、見逃した人はぜひチェックしてみよう。

▼視聴はこちら

https://youtube.com/live/fs1R-5N1Sz4

●Ver.4.0アップデート情報

●シリアルコードまとめ

有効期限：2026年3月13日23時59分（日本時間）

■最新情報一挙公開

「愉悦の地」二相楽園到着を記念して、スペシャル企画を発表した。

●新星開幕記念TVCM

新星開幕記念TVCMが2月13日から2月22日まで全国地上波放送決定。CMナレーションは声優の福山潤さんが担当している。ぜひチェックしてみよう。

●GiGOキャンペーン第2弾

GiGOキャンペーン第2弾となるオンパロス編が開催決定した。対象のクレーンゲームで遊ぶと、オリジナルデザインのチケットファイルとクリアしおりがもらえるキャンペーンを実施。

さらに「キメラ焼き」も発売決定。期間中にキメラ焼きもしくはドリンクを購入した人にオリジナルコースターをプレゼント。

ほかにも、アクリルボード、ビッグクッションや雑貨などがGiGO限定のクレーンゲームで登場する。ぜひチェックしてみよう。

▼詳細はこちら

https://campaign.gendagigo.jp/2602/houkaistarrail/

●ヴィレッジヴァンガードコラボ

ヴィレッジヴァンガードコラボが春頃開催予定。開拓者は、続報を楽しみにしよう。

●うまい棒オリジナルパッケージ発売決定

さらに、うまい棒のオリジナルパッケージが発売決定。オリジナルステッカー付のスターレイル特別仕様のうまい棒が春頃に登場予定だ。こちらも楽しみにしよう。

●スシローコラボ第2弾

スターレイル×スシローコラボ第2弾が春頃に実施決定。詳細は後日公開されるので、引き続き公式からの情報を待とう。

●LINE絵文字＆オリジナル着せかえ

スターレイルの絵文字が初登場。さらに、二相楽園の仲間たちのオリジナルLINE着せかえが実装予定だ。こちらもお楽しみに。

●PayPayカードきせかえ

スターレイル初のPayPayカードきせかえが登場。開拓者は、続報を待とう。

●GALLERIA コラボ

ハイパフォーマンスPCブランド「GALLERIA」とのコラボが決定した。詳細は後日発表するので、ぜひチェックしよう。

●「週刊ファミ通」3周年記念特集

2026年4月23日発売の「週刊ファミ通」にて、3周年記念特集が決定。大ボリュームで紹介予定。さらに、キービジュアルを用いた壁掛けカレンダーがついてくる限定版の予約受付も開始している。

▼詳細はこちら

https://www.famitsu.com/article/202602/65694

●3周年に向けてリアルイベント企画中

『崩壊：スターレイル』3周年に向けて、リアルイベントを企画中。期待して続報を待とう。

■「二相楽園」開幕直前「記念特別展示」振り返り

先日ZeroBase渋谷と隣のイベントスペースで「二相楽園」開幕直前記念して特別展示を開催。現地では特別展示のほかにも、記念特典配布キャンペーンを実施した。

本日2月13日、いよいよ星穹列車は「二相楽園」へ到着する。開拓者は、楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.