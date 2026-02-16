COGNOSPHEREは2月13日より、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信／運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.4.0「月満ちる時に神はなし」にアップデートしたと発表。

今回のアップデートで、新たに「愉悦の地」二相楽園を実装。さらに限定星5キャクター「爻光」（CV：花澤香菜さん）が登場するイベント跳躍「光映千翎」を開催など、さまざまなイベントを実施している。詳しくは、下記をチェックしてほしい。

▼「爻光」PV公開中

■ Ver.4.0前半イベント跳躍

●イベント跳躍「光映千翎」

2026年2月13日より、イベント跳躍「光映千翎」を開催中。Ver.4.0期間中、限定星5キャラクター「爻光（愉悦・物理）」（CV：花澤香菜さん）の出現率がアップしている。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「彼女が視ると決めた時（愉悦）」の出現率がアップしている。

開催期間はサーバー時間で2026年3月24日15時、日本時間では3月24日16時までだ。

●イベント跳躍「銘心の萃」「真心の集」

イベント跳躍「銘心の萃」も開催中。期間中「銘心の萃」にて、限定星5キャラクター「長夜月」（CV：小倉唯さん）、「セイレンス」（CV：石見舞菜香さん）、「ブラックスワン」（CV：生天目仁美さん）が再登場する。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「真心の集」では、「長き夜に輝く星へ」「海の歌は何がため」と「時間の記憶を再構築して」の出現率がアップしているので、お見逃しなく。

開催期間はサーバー時間で2026年3月3日11時59分、日本時間で3月3日12時59分まで。

「銘心の萃/真心の集・長夜月」

「銘心の萃/真心の集・セイレンス」

「銘心の萃/真心の集・ブラックスワン」

■新開拓クエスト「月満ちる時に神はなし」

Ver.4.0の新開拓クエスト「月満ちる時に神はなし」が2月13日よりリリース。

いつしか絵巻の中へと堕ちた楽園で、空に浮かぶ神は笑みを湛え、静かに待っている――仮面を被った請謁者が神の座を巡って競いあい、世の人々を喜ばせるのを。

やがて劫火が銀河を焦がす間に、神はその姿を消した。愉悦を渇望する人々に、「神になれる1分間」という褒美だけを残して。

■「ルアン・メェイ」新コスチューム無料配布

「ルアン・メェイ」のコスチュームを無料配布中。Ver.4.0の間に、ゲームにログインするとルアン・メェイの新コスチューム「紙上に咲く雪梅」を無料で受け取れる。開拓者（プレイヤー）は、お忘れなく。配布期間は北京時間で2026年3月25日6時、日本時間で3月25日7時までだ。

■ログインボーナス「巡星の礼」

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催中。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえるので、ぜひ参加しよう。開催期間はサーバー時間で2026年3月24日3時59分、日本時間で3月24日4時59分までだ。

■イベント「楽園の礼」

Ver.4.0では恒例の「巡星の礼」ログインボーナスのほか、「楽園の礼」でさらに10枚の「星軌専用チケット」をゲットできる。合計20枚の「星軌専用チケット」をゲットするチャンスをお見逃しなく。開催期間は北京時間で2026年3月25日6時、日本時間で3月25日7時までとなる。

■イベント「ペラリ、好運くじ！」

Ver.4.0更新後、イベント「ペラリ、好運くじ！」にて5日ログインすると星玉×1600を獲得できる。さらに、0.01％の確率で「星軌専用チケット」100枚を追加で獲得できるチャンスも。開催期間は北京時間で2026年2026年3月25日6時、日本時間で3月25日7時までだ。

■「限定★5キャラ7名から1名プレゼント」

Ver.4.0更新後からVer.4.2終了までの間、ゲームにログインすると、限定★5キャラクター景元、カフカ、丹恒・飲月、鏡流、花火、黄泉、アベンチュリンの計7名の中から、1名を選んで受け取れる。開催期間は北京時間で2026年6月1日6時、日本時間で6月1日7時までとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.