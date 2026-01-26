激闘をありがとう！ 遂にプレイオフ進出チームが出揃った!! ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」日本リーグDay6〜7まとめ

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2025年11月23日に開幕した予選リーグ、Day1〜7まで終了となりました。

本記事では、2月7、8日に開催された「Day6」「Day7」を振り返ります。

【目次】

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・Day6〜7試合結果

・Day7終了時点の予選リーグ総合ランキング

・プレイオフ進出チーム

・アスキー厳選！ Day6〜7の名試合

・当日のアーカイブ

・発表されたこと〜今後の予定

Day6〜7の試合結果

Day6、Day7ともに、優勝は4戦全勝のFENNEL。予選リーグは7日間ありましたが、そのうちDay優勝を5回も決める圧倒的な戦績。Day6の時点で予選リーグの優勝まで決まっていたという強さでした。

Day7終了時点の予選リーグ総合ランキング

Day7終了時まで、プレイオフ進出が決まる8チームが確定しなかったという大混戦でした。1位のFENNELは、2位のREJECTに8勝差を付けるという成績で断トツの首位。プレイオフ以降、FENNELの勢いを止められるチームは現れるのでしょうか。

3位のENTER FORCE.36、4位のSCARZ、5位のIGZISTは15勝で、6位のDetonatioN FocusMe、7位のINSOMNIAは14勝で並んだため、BO3の勝利数や直接対決の結果などの要素で順位が決まりました。8位のQT DIG∞は、Day7の3勝が効いてプレイオフ圏内に滑り込んだ形です。

プレイオフ進出チーム

予選リーグを突破し、プレイオフ進出を決めたのは以下の8チームです。

1位：FENNEL

2位：REJECT

3位：ENTER FORCE.36

4位：SCARZ

5位：IGZIST

6位：DetonatioN FocusMe

7位：INSOMNIA

8位：QT DIG∞

なお、1位のFENNELと2位のREJECTはプレイオフのトーナメント表でベスト4以上になることが確定しているため、オフライン決勝「PUACL2026 FINALS」進出も決定となります。

惜しくもプレイオフ進出がかなわなかったのは以下のチームです。

9位：ZETA DIVISION

10位：AXIZ WAVE

11位：VARREL

12位：REIGNITE

予選リーグを通して、全チーム、全選手たちが、観るものの胸を熱くさせ、ユナイトの魅力を伝えるような試合を展開していたことを書き添えておきましょう。激闘をありがとう！ そして、PUACL2026はまだまだ続きます……！

アスキー厳選！ Day6〜7の名試合

■「IGZIST vs SCARZ」

Day6のROUND 1、MATCH 4は、SCARZとIGZISTが激突。Day5終了時点でプレイオフ進出圏内ギリギリのIGZISTでしたが、Day6〜Day7の仕上がりは抜群。予選リーグ5位にまで駆け上がるきっかけとなった試合でした。

試合の振り返りはこちら：「【PUACL2026、Day6】IGZISTが万全の仕上がり！ 初戦からストレート勝利、プレイオフへの切符をつかみ取れるか!!」

■「VARREL vs ZETA DIVISION」

Day6のROUND 3、MATCH 1は、古豪として知られながらリーグ後半で苦戦するZETA DIVISIONと、新生チームとしての成長を見せつけたいVARRELが激突。両チームの意地の張り合いが見どころでした。Day7で解禁されたニャースの活躍も見どころ。

試合の振り返りはこちら：「【PUACL2026、Day6】大一番でニャースが輝く！ VARRELが逆襲開始、リーグ終盤でプレイオフ進出を虎視眈々と狙う!!」

■「SCARZ vs INSOMNIA」

Day7のROUND 1、MATCH 4は、INSOMNIAとSCARZが激突。独自のポケモンピックや戦略で知られる“柔”のINSOMNIAと、個人の高いスキルで巧みに攻め込む“剛”のSCARZといった構図。お互いのチームの魅力が詰まったベストバウト級の戦いに。

試合の振り返りはこちら：「【PUACL2026、Day7】柔のINSOMNIAか、剛のSCARZか!? ポケモンユナイトの魅力が詰まった激戦を制したのはどっちだ……!!」

■「REIGNITE vs AXIZ WAVE」

Day7のROUND 2、MATCH 4は、予選リーグ突破に望みをつなぎたいAXIZ WAVEの前に、リーグ最下位が確定してしまったREIGNITEが立ちはだかりました。プレイオフ進出がなくても、目の前の相手に立ち向かい、素晴らしいゲームをファンに届けようとするREIGNITEの選手たちの“プロの意地”。敗れたAXIZ WAVEにとっても紙一重の敗北となった、ギリギリの試合でした。

試合の振り返りはこちら：「【PUACL2026、Day7】プレイオフに行けなくても“プロの意地”がある!! REIGNITE、奇跡の逆転劇にキャスターも大興奮！」

当日のアーカイブ

■Day6







■Day7







発表されたこと〜今後の予定

3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されるオフライン決勝大会のPUACL2026 FINALSにて、チケット購入対象者を対象としたポケモンたちと写真撮影ができるグリーティングが開催されます。2日間で登場するポケモンは異なります。

また、PUACL2026 FINALSのオリジナルグッズが、Qoo10 PUACL2026大会特設ストアで先行販売されました。Tシャツやスポーツタオルなど、ポケモンユナイトファンにぴったりのアイテムです。

さらに、PUACL2026 FINALSチケット購入者全員にゲーム内「PUACL2026 シール」2種類をプレゼントされることも発表されています。

PUACL2026日本リーグ、プレイオフは2月15日（日）となります！

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。