ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」プレイオフ！ 決勝に進めるのはわずか4チーム!!
「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。
2月15日は、オフライン決勝「PUACL2026 FINALS」に進出するチームを決めるプレイオフとなります。
👑 #PUACL2026 日本リーグ プレイオフ— ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) February 14, 2026
FINALS進出をかけた戦い、いよいよ開幕🔥
ついにFINALSへ進出する4チームが決まる！
本日9:00 配信開始👀
📺 配信は👇
※大会終了後、FINALS対戦組み合わせ抽選会も開催🎉#ポケモンユナイト#ポケユナ#ポケユナ日本リーグpic.twitter.com/PmS0HoxM9K
ベスト4に入れば、PUACL2026 FINALS進出となります。なお、予選リーグ1位と2位だったFENNELとREJECTはPUACL2026 FINALS進出が現時点で確定しており、残りの2チームを決める争いとなっています。
プレイオフ配信
UPPER 1st （実況解説 あり）
YouTube：https://youtu.be/PEOJ659xzYk
Twitch：https://twitch.tv/pokemonunite_asiacl_jp
