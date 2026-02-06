ポケモンユナイト国際大会「PUACL2026」プレイオフ！ 決勝に進めるのはわずか4チーム!!

「Pokémon UNITE Asia Champions League」（PUACL）は、戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会。2025年11月23日から「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）が開催しています。

2月15日は、オフライン決勝「PUACL2026 FINALS」に進出するチームを決めるプレイオフとなります。

ベスト4に入れば、PUACL2026 FINALS進出となります。なお、予選リーグ1位と2位だったFENNELとREJECTはPUACL2026 FINALS進出が現時点で確定しており、残りの2チームを決める争いとなっています。

プレイオフ配信

UPPER 1st （実況解説 あり）

YouTube：https://youtu.be/PEOJ659xzYk

Twitch：https://twitch.tv/pokemonunite_asiacl_jp

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。