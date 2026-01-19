【PUACL2026、Day7】FENNELが圧倒的な強さでDay7優勝！ プレイオフに進出する8チームも出揃った!!

Day1〜Day7の7日間で、5回もDay優勝したFENNEL

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月8日は大会7日目の「Day7」です。

Day7の優勝を決めたのはFENNEL。予選リーグは7日間ありましたが、そのうちDay優勝を5回も決める圧倒的な戦績で、予選リーグの優勝を決めました。

この日の公式配信には、PUACL2026の公式応援リーダーである宮田俊哉さんも出演。ユナイトをやり込んでいないとわからないフレーズや表現を次々と口にする“ユナイト愛”で、キャスター陣や視聴者を楽しませます。

そんな宮田さんとFENNELには、ちょっと変わった縁が。かつて宮田さんが「マスターになったぜ」「強い人と一緒にやりたいなあ」とXで投稿したところ、FENNELのpy1選手から「ぜひお願いします」とリプライが届くも、「強すぎる人だと、日和ってしまう……」という理由で返事ができなかったというエピソードを披露していました。

プレイオフ進出の8チームも決定

今日の結果を受けて、予選リーグを突破し、プレイオフ進出を決めたのは以下の8チームです。

1位：FENNEL

2位：REJECT

3位：ENTER FORCE.36

4位：SCARZ

5位：IGZIST

6位：DetonatioN FocusMe

7位：INSOMNIA

8位：QT DIG∞

なお、1位のFENNELと2位のREJECTはプレイオフのトーナメント表でベスト4以上になることが確定しているため、オフライン決勝「PUACL2026 FINALS」進出も決定となります。

また、惜しくもプレイオフ進出がかなわなかったのは以下のチームです。

9位：ZETA DIVISION

10位：AXIZ WAVE

11位：VARREL

12位：REIGNITE

PUACL2026、プレイオフは2月15日（日）に開催されます。

