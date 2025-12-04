【PUACL2026、Day6】IGZISTが万全の仕上がり！ 初戦からストレート勝利、プレイオフへの切符をつかみ取れるか!!
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月7日は大会6日目の「Day6」です。
Day6のROUND 1、MATCH 2は、リーグ総合ランキング2位のSCARZと、総合7位のIGZISTが激突。
攻撃的なポケモンのピックに定評のある両チームの戦いでしたが、GAME 1、GAME 2ともにIGZISTが勝利。最後のカイオーガ戦からの展開をしっかり制し、予選リーグの終盤に向かって状態を上げていることをうかがわせました。特に、GAME 2での残り30秒からのユナイトわざの使い方には、キャスター陣も興奮の色が隠せなかったほど。
今日と明日（Day7）の結果で
プレイオフ進出が決まります🔥
ROUND1 MATCH2
IGIZIST( @IGZIST_GG )
万全の仕上がりでストレート勝利👀https://t.co/mjDOr1jDri のPUACL2026特集サイトはこちら↓https://t.co/g1JMoYXJDzpic.twitter.com/eOU1VlXfbO
PUACL2026の予選リーグは、Day6〜Day7の試合結果で、プレイオフ進出が左右される状況。15勝以上でプレイオフ進出確定ですが、ポケモンユナイト公式のXでは、プレイオフ進出のボーダーラインを「13勝」としています。万全の仕上がりを見せたIGZIST、まだまだ上位にいることは変わらないSCARZ。ここからどうなっていくでしょうか。
なおROUND 1の試合結果ですが、ENTER FORCE.36が2-0でDetonatioN FocusMeに勝利、ZETA DIVISIONが2-0でREIGNITEに勝利、IGZISTが2-0でSCARZに勝利、VARRELが2-1でINSOMNIAに勝利、FENNELが2-1でQT DIG∞に勝利となっています。
