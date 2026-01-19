【PUACL2026、Day7】プレイオフに行けなくても“プロの意地”がある!! REIGNITE、奇跡の逆転劇にキャスターも大興奮！

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月8日は大会7日目の「Day7」です。

PUACL2026の予選リーグは、Day7の試合結果で、各チームのプレイオフ進出が左右される混戦模様。ただ、残念ながら予選リーグ敗退が決定してしまったチームもおり、リーグ12位のREIGNITEは勝利数の関係でプレイオフ進出の望みが絶たれています。

しかし、そんなREIGNITEも、負けっぱなしでは終われません。素晴らしい勝負を見せたいというプロプレイヤーの想いがある。

Day7のROUND 2、MATCH 4の対AXIZ WAVE戦で、見せ場がやってきました。1勝1敗で迎えたGAME 3の終盤、REIGNITEはカイオーガをKOしたものの形勢不利は変わらず。相手に守り切られると負けてしまうという状況下、ラスト13秒で……。

なんと、奇跡の逆転勝利。実況の篠原光さんも思わず立ち上がるほどの興奮ぶりでした。ラスト30秒、互いのチームが相手のゴールを防ごうとしているギリギリの局面で、単独行動をしていためんめん選手のバリヤードが下レーンでゴールを決めていたのです。

AXIZ WAVEとしても上レーンのゴールを警戒しつつ、下レーンでゴールを決めれば勝利が確定するという状況だったので、1体だけで動いているバリヤードへの警戒が一瞬だけ薄れてしまった場面でした。ギリギリの戦いの中での駆け引きであり、REIGNITEにとっても紙一重の勝利ともいえます。

プレイオフ進出がなくても、目の前の相手に立ち向かい、素晴らしいゲームをファンに届けようとするREIGNITEの選手たちの“プロの意地”に、公式配信では多くの視聴者によるチームを称えるコメントが並んでいました。この興奮と感動こそ、PUACL2026の魅力なのかもしれません。

なおROUND 2の試合結果ですが、VARRELが2-1でZETA DIVISIONに勝利、ENTER FORCE.36が2-0でREJECTに勝利、INSOMNIAが2-1でDetonatioN FocusMeに勝利、FENNELが2-0でQT DIG∞に勝利、IGZISTが2-1でSCARZに勝利となっています。

