【PUACL2026、プレイオフ】命をかけてアジア王座を取りに行く！ DetonatioN FocusMeが見事な集団戦で前回王者を撃破!!

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月15日は、オフライン決勝の「PUACL2026 FINALS」進出をかけたプレイオフです。

2試合目となるROUND U-2では、DetonatioN FocusMeと、ROUND U-1を勝ち上がったPUACL2025王者のINSOMNIAが激突。

ROUND U-1に勝利した勢いのあるINSOMNIAは、GAME 1を「終盤のカイオーガをあえて倒さない」という作戦により僅差で勝利します。

しかし、GAME 2とGAME 3では、終盤の集団戦を制したDetonatioN FocusMeに軍配が。解説のちょもすさんは、特にSerata選手の「一人で複数のポケモンの相手を取って注目を取りつつ、KOは許さない」献身的プレイを称賛していました。

DetonatioN FocusMeのYakou選手は、大会前のインタビューで「命をかけて」とまで発言し、強い気持ちでアジアを取りに行くことを目指していました。その宣言通り、見事な集団戦で前回王者のINSOMNIAに勝ち切る強さを見せました。このまま、FINALS進出まで届くでしょうか。

