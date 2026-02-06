【PUACL2026、プレイオフ】命をかけてアジア王座を取りに行く！ DetonatioN FocusMeが見事な集団戦で前回王者を撃破!!

　戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月15日は、オフライン決勝の「PUACL2026 FINALS」進出をかけたプレイオフです。

　2試合目となるROUND U-2では、DetonatioN FocusMeと、ROUND U-1を勝ち上がったPUACL2025王者のINSOMNIAが激突。

　ROUND U-1に勝利した勢いのあるINSOMNIAは、GAME 1を「終盤のカイオーガをあえて倒さない」という作戦により僅差で勝利します。

カイオーガを倒したのはDetonatioN FocusMeだが、冷静に相手のポケモンを倒すことで逆転させないINSOMNIAの作戦が光ったGAME 1

　しかし、GAME 2とGAME 3では、終盤の集団戦を制したDetonatioN FocusMeに軍配が。解説のちょもすさんは、特にSerata選手の「一人で複数のポケモンの相手を取って注目を取りつつ、KOは許さない」献身的プレイを称賛していました。

集団戦そのものが注目されがちだが、前もってユナイトわざを使わせる環境に持ち込むなど、用意周到なDetonatioN FocusMeの動きが光った

　DetonatioN FocusMeのYakou選手は、大会前のインタビューで「命をかけて」とまで発言し、強い気持ちでアジアを取りに行くことを目指していました。その宣言通り、見事な集団戦で前回王者のINSOMNIAに勝ち切る強さを見せました。このまま、FINALS進出まで届くでしょうか。

トーナメントは2回負けるまで敗退しない「敗者復活」のある対戦形式。DetonatioN FocusMeは予選リーグ5位のIGZISTと対決。INSOMNIAはLOWER BRACKETに回ります

