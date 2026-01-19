【PUACL2026、Day7】柔のINSOMNIAか、剛のSCARZか!? ポケモンユナイトの魅力が詰まった激戦を制したのはどっちだ……!!

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月8日は大会7日目の「Day7」です。

Day7のROUND 1、MATCH 4は、リーグ総合ランキング5位のINSOMNIAと、6位のSCARZが激突。独自のポケモンピックや戦略で知られる“柔”のINSOMNIAと、個人の高いスキルで巧みに攻め込む“剛”のSCARZといった構図といえましょう。

GAME 1では、現在の環境下であまり使われないフシギバナやワタシラガをピックしたINSOMNIAが勝利。「面白さを優先しているわけではなく、勝つべき道を通ってやるべきことをやる」と宣言したINSOMNIAのObuyan選手の宣言通りとなりました。

一方のGAME 2では、終盤の集団戦でも有利を維持していたINSOMNIAに対し、Kapio選手のギャラドスが時間を稼ぐなどして切り返し、SCARZの勝利。SCARZの攻めっぷりが光る試合になりました。

続いてのGAME 3でも、コダックやミュウツーなど遠くから捕まえるポケモン、相手の行動を止めるカイリキーなどを選び、SCARZの勢いを削ぐ戦術を組み立てるINSOMNIA。それに対して相手を分断し、少人数戦を仕掛けるSCARZ。

集団戦と個人技、どちらも欠かせないポケモンユナイトの魅力が詰まったこの試合を制したのは……SCARZでした。

PUACL2026の予選リーグは、Day7の試合結果で、プレイオフ進出が左右される状況。15勝以上でプレイオフ進出確定ですが、ポケモンユナイト公式のXでは、プレイオフ進出のボーダーラインを「13勝」としています。

この勝利で、プレイオフ進出をほぼ確実にしたSCARZ。一方、敗れたINSOMNIAも、相手に合わせた巧妙な戦術を見せ、前回の王者たる所以を見せました。今後の2チームから目が離せません。

なおROUND 1の試合結果ですが、IGZISTが2-0でDetonatioN FocusMeに勝利、REJECTが2-1でZETA DIVISIONに勝利、ENTER FORCE.36が2-1でVARRELに勝利、QT DIG∞が2-0でREIGNITEに勝利、FENNELが2-0でAXIZ WAVEに勝利となっています。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。