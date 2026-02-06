【PUACL2026、プレイオフ】Day3優勝はダテじゃない！ SCARZ、PUACL2026 FINALS進出を決めた!!

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月15日は、オフライン決勝の「PUACL2026 FINALS」進出をかけたプレイオフです。

ROUND U-5では、SCARZと、ENTER FORCE.36が激突。勝利したほうがPUACL2026 FINALS進出となります。

ユナイトの競技シーンでは、かなり近いタイミングで頭角を現してきた2チームの対決。GAME 1では、たくみに相手を分散させる戦い方のうまさでSCARZが勝利。Kapio選手が得意のゲンガーを取ったことで盛り上がりましたが、それ以外でも「相手に思った動きを取らせない」SCARZのチームとしての動きが光りました。

GAME 2でも随所で相手を妨害しつつ、たくみな牽制でカイオーガをしっかり削りきったSCRAZの勝利となりました。その細かな技術の上手さは、キャスター陣が試合後のリプレイのたびに感心するほどでした。

🔥#PUACL2026 日本リーグ プレイオフ 配信中🔥



🔴UPPER 5th 結果

ENTER FORCE.36 0 vs 2 SCARZ

→【SCARZ】が勝利！



🔵LOWER 3rd 結果

DetonatioN FocusMe 2 vs 1 IGZIST

→【DetonatioN FocusMe】が勝利！



FINALS出場へ負けられない戦いが続く🔥https://t.co/AfqZN4pAP3#ポケモンユナイト… pic.twitter.com/BkmUy2DPZw — ポケモンユナイト公式 (@poke_unite_jp) February 15, 2026

Day3で優勝し、予選リーグも上位で突破したSCARZが、随所に上手さを見せて、チーム初の“国際戦”であるPUACL2026 FINALS進出を決めました。敗れたENTER FORCE.36も、紙一重の結果だっただけでなく、キャスター陣も「ENTER FORCE.36はファンが多い！」と言ったように、リーグ戦で多くの人たちを惹きつけた戦いぶりを見せてくれました。

