【PUACL2026、Day6】アジア王者に向けて死角なし！ FENNELが個人技×チームワークの完成度で予選リーグ優勝、プレイオフ&FINALS進出も決定!!

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）。2月7日は大会6日目の「Day6」です。

Day6のROUND 4では。FENNELとINSOMANIAが激突。この勝負を取ればDay6優勝のみならず予選リーグ優勝まで決まるというFENNEL、それを阻まんとするINSOMNIAの対決になりました。

GAME 1では、USAKAZU選手のマッシブーンが4連続KO、そのままカイオーガKOを見せるなどして、終盤を完全に制したINSOMNIAが一本を取ります。

一方のGAME 2では、逆にユナイトわざを活用して終盤の集団戦を制したFENNELが大差リードを付けて勝利。お互いに経験豊富なチームだけあり、最後の2分間まで常に混戦・乱戦が続くという、一瞬たりとも目が離せない熱い展開が繰り広げられました。

そしてGAME 3では、INSOMNIAが終盤のグラードン戦を有利に運んだものの、体力の減ったカイオーガをFENNELがラッシュでうまく削りきり、見事な勝利を収めました。

これで、予選リーグのDay優勝は4回目となるFENNEL。Day7の結果を待たずして予選リーグ優勝となり、プレイオフ進出、そしてPUACL2026 FINALS進出が確定しました。

個人技、チームワークの完成度、いずれも隙のないFENNEL。まさに、アジア王者に向けて死角なしと言ってもよいのではないかと思わせる強さを見せつけてくれました。

優勝が決まったあとのインタビューでも、油断を見せないのがFENNELの選手たち。Mame選手は、「2-0で勝ち切るのがなかなかできないのも現実としてあるので、難しいなと思います」と語り、勝ってなお兜の緒を締める姿勢を見せていました。

プレイオフ進出をかけての最後の戦い、予選リーグDay7は2月8日（日）に開催されます。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。