Qoo10がポケモンユナイト公式大会「PUACL2026」グッズを先行販売！

チーム戦略バトルゲーム『Pokémon UNITE（ポケモンユナイト）』のアジア王者を決める国際公式大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026（PUACL2026）」が開催中。大きな盛り上がりを見せています。

そして、3月28日（土）および29日（日）の2日間にわたり、神奈川県の横浜BUNTAIにて開催されるのが、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」。アジア各国の予選を勝ち抜いた強豪チームが集結し、有観客のオフライン環境で熱戦を繰り広げます。

このPUACL2026 FINALSで販売されるグッズの情報も公開されています。大会オリジナルTシャツや公式ユニフォーム、オリジナルキャップなど、さまざまなグッズが登場。現地観戦の際は、これを着用すれば気分も上がるはず。

このグッズを早く欲しいという人に朗報。Qoo10が2月7日、「PUACL2026大会特設ストア」を開設し、各グッズを先行販売しています（https://www.qoo10.jp/shop/puacl2026_goods_store）。

Qoo10はPUACL2026に協賛しており、このような形でも大会をサポートしているのですね。ユナイトファンなら、Qoo10をチェックしてみては！

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。