日本ファルコムは11月14日、アクションRPG『イースX -NORDICS（ノーディクス）-』について、新規ストーリーや新たなる冒険の舞台、多数の要素を追加し、大幅にグレードアップした『イースX -Proud NORDICS-（プラウドノーディクス）』をPlayStation 5用タイトルとして発売すると発表。発売日は2026年2月19日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに8580円だ。

▼『イースⅩ –Proud NORDICS-』公式サイト

https://www.falcom.co.jp/ysxpn

■『イースX -Proud NORDICS-』について

「誇り（Proud）を胸に、新たな冒険の舞台へ!!」 オベリア湾北部に位置する巨大島“エーランド島”。

グリーガーと呼ばれる不死の亡者との戦いの最中、

島を訪れた赤毛の冒険家アドルと海賊姫カージャは人跡未踏の地で数々の遺構を目の当たりにする。 この島で、一体何が起こったのか……？ もう一人の“マナ使い”との出会いが、

アドルたちを未知なる冒険へと誘（いざな）っていく――

アドル＆カージャによる爽快な攻防一体の「クロスアクション」に加え、新たな「マナアクション」や広大なエーランド島マップ＆探索エリアを実装。また、新規ボス、マナライドレース、凶敵が待ち受ける闘技場でのバトルなど、やり込み要素も充実。

さらに、PlayStation 5版ではハードスペックを活かして4K解像度＆120fpsでの動作にも対応し、今まで以上に快適なゲームプレイを楽しめる。

■パッケージ版初回特典「イースX -Proud NORDICS- 追加楽曲全集 《復刻盤》」

『イースX -Proud NORDICS-』で新たに追加されたフィールド、ダンジョン、イベントなどの楽曲をすべて収録。オリジナルデザインの音楽CDとして制作した、パッケージ版限定の特典となる。

※『イースX -Proud NORDICS- 追加楽曲全集 《復刻盤》』はCD盤単品での販売予定はございません。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：イースX -Proud NORDICS-（プラウドノーディクス）

ジャンル：アクションRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

発売日：

Switch 2：発売中（2025年7月31日）

PS5：2026年2月19日

価格：8580円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：C（15歳以上対象）

