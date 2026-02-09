本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年1月31日～2月6日）は、世界の“AI主権競争”で進むソブリンAIでの囲い込み、AIと競合する国内ノーコード／ローコード市場の今後、生成AI活用によるタスクの時短が労働時間短縮につながっていない現状、日本が低い順位にとどまる世界ITエンジニア給与ランキング、チョコレート価格高騰が直撃しているバレンタインデー事情、についてのデータを紹介します。

各国独自のコンテキスト・データを使用する「地域固有のAIプラットフォーム」に依存する世界の国の割合が、現在の5％から2027年までに35％まで急拡大するという予測。背景には、米国主導のクローズドなAIモデルへの依存を回避し、自国のデジタル主権を追求する動きがある。実際に、自国の文化や法規制に適合した独自のAIプラットフォームを構築する投資は加速しており、2029年までにGDPの1％をAI主権確立に投資する必要があるとしている。特に非英語圏においては、地域特化型モデル（LLM）が、教育や公共サービスなどでグローバルモデルを上回る成果を示しているという。

⇒ 日本においても、AI法施行とAI基本計画によって「AI主権」への取り組みが本格化しています。アナリストは、ビジネスにAIを利用する企業は特定プラットフォームへの過度な依存を避けて、複数の地域AIモデルを柔軟に切り替えられるアーキテクチャの設計が求められる、とコメントしています。

国内のローコード／ノーコード開発市場は、業務アプリケーション開発の迅速化と効率化、コスト削減などを目的に企業の導入が進み、2024年度は前年度比15.1％増の994億円を売り上げた。続く2025年度も14.9％増を予想するが、市場拡大は上位3ベンダーが牽引しており、寡占化が進むとみている。現在の訴求材料のひとつに「AIとの連携」があるが、このままAI技術が高度化し、活用範囲が拡大していけば、ローコード／ノーコード開発そのものとの競合が起き、必要性が失われる可能性もあるとしている。

⇒ アプリケーション開発の世界にもAI活用が広がりつつあります。ITRでは、2024～2029年度の年平均成長率（CAGR）を12.9％と予想していますが、AIによる開発技術の進化次第でこの市場が奪われる可能性もあり、AIは今後の動きを左右する要因と言えます。