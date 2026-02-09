グッドスマイルレーシングは8日、幕張メッセで開催中のワンダーフェスティバルの自社ブースにて、今年のレーシングミクサポーターズ（レースアンバサダー）と、参戦マシンのカラーリング発表をしました。

極寒のメッセで（外気温マイナス1度！）、会場と配信で多くのファンが見守る中、2026年シーズンの最終的な体制発表とマシンの新カラーリングがお披露目されたステージの様子をレポートします。

極寒の幕張に歴代チャンピオンマシンが集結

まず、グッドスマイルカンパニーブースにはグッドスマイルレーシングコーナーが大きく設けられ、ステージの右手には、2011年、2014年のBMW Z4、そして2015年のSLS AMG、2017年のAMG GT3といった歴代の参戦マシン、チャンピオンマシンがずらりと並びました。

通常はシーズン終了後に他チームに売却してしまうのですが、チャンピオンカーだけは手元に残しているとのことで、非常に貴重なラインナップとなりました。なお、SLSはチャンピオンを獲得していませんが、その希少性により売らずにとってあるようです。

予算オーバーも辞さない!?

ドイツからの強力な助っ人と新体制

チーム体制は昨年末にすでに発表済みですが、ここで改めて紹介されました。参戦19年目のチームは、エントラント代表の安藝貴範氏、監督は元F1ドライバーの片山右京氏、そしてベテランドライバーコンビの谷口信輝選手、片岡龍也選手の不動のラインナップに加え、今年は大きな変更点がありました。

チーフエンジニアにドイツからAMG GT3を知り尽くしたViktor Ferder（ビクター・フェルダー）氏を招聘し、メンテナンスガレージやチーフメカニックも一新されました。安藝代表によると、ビクター氏は非常に優秀ですが「クルマを早くするために、めちゃくちゃお金を使う」そうで、新品パーツへの交換費用などで、すでに予算を使い切る勢いだと会場の笑いを誘う一幕も。実際笑えないようですが……。

片岡選手からファンへ、愛ある「責任」の要求

この「予算」の話を受け、片岡選手からは今年のテーマとして「責任」という言葉が飛び出しました。「車を走らせる責任、ファンと共に走る責任、そしてファンは我々と一緒に走る責任がある」と語り、ファンに対して生活を見直して削れるものを削り、個人スポンサーとして応援してほしいと、満面の笑みで（しかし目は本気で）呼びかけました。

谷口選手も、「さっきから武者震いが止まらない」と会場の寒さを表現していましたが、新体制でのチャンピオン奪還に向けて気合十分なようです。

2026年のレーシングミクサポーターズ発表！

5年ぶりの復帰、続投、新規加入と話題豊富

今年の「初音ミク GTプロジェクト」公式キャラクター「レーシングミク」のイラストレーターは、「サモンナイト」シリーズや「キノの旅」の挿絵などで知られる黒星紅白さんが担当しますが、イラストそのままにサーキットに華を添えるのがレーシングミクサポーターズ。今日の主役とも言えます。

そんな「レーシングミクサポーターズ 2026」のメンバーもお披露目されました。

まずは5年ぶりにグッドスマイルレーシングに復帰した宮越愛恵さん、昨年から続投の松原杏佳さん、昨年までは他チームで活躍していた早乙女るなさん、そして新人の一色あやかさんの4人が発表されました。昨年までミクサポのボスとして君臨していた荒井つかささんは、今年はコントローラーとしてチームに帯同します。

新衣装は、タイツがタイヤ柄になっていたり、チョーカーには「エアロキャッチ（ボンネットピン）」のデザインが取り入れられていたりと、レースチームらしいギミックが満載です。