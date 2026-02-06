筆者提供

楽天グループは、楽天市場出店者向けのイベント「楽天新春カンファレンス2026」を開催。基調講演に三木谷浩史会長が登壇した。45分弱に渡るプレゼンの中、特に興味深かったのが「福利厚生としてモバイルWi-Fiルーターを従業員に配る」という施策の紹介だった。

従業員といっても楽天グループの社員ではない。

手羽先で有名な飲食店「世界の山ちゃん」を手がけるエスワイフードにおいて、従業員に向けて、福利厚生の一環として楽天モバイルの回線を使ったモバイルWi-Fiルーターを配っているというのだ。

従業員とすれば、モバイルWi-Fiルーターが手元にあれば、スマホの通信料金だけでなく、自宅の固定回線も不要になる。家族では難しいかもしれないが、一人暮らしの社員であれば、朝から晩までモバイルWi-Fiルーターでネットに繋ぐというもの不可能ではないのではないか。

手元に無料で配られるモバイルWi-Fiルーターがあれば、スマホはpovoにして、個人の通信負担をゼロにするということもできる。

なかなか、魅力的な福利厚生ではないか。