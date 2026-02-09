新清士の「メタバース・プレゼンス」 第143回
AIエージェントが書いた“異世界転生”、人間が書いた小説と見分けるのが難しいレベルに
2026年02月09日 07時00分更新
グーグル「 Antigravity（アンチグラビティ）」のようなAIエージェントは、コードを書かせるだけでなく、より複雑な作業を任せても強力なツールとして使えることがわかってきました。例えば、AIに小説を書かせることは、これまでも様々な方法で挑戦されてきていますが、一定の限界を抱えていました。しかし、AIエージェントを利用することで限界を超え、一貫性を持った物語を生み出すことができ、さらに、そこから映像化をする方法論にまで発展可能です。AIエージェントを使った小説執筆の現在をご紹介します。
Antigravityで長文小説は書けるのか
2025年1月に、この連載で、OpenAI「ChatGPT-o1 Pro」を使って長編小説を書けることをご紹介しました（参考：「AIの書いた小説が普通に面白い ChatGPT「o1」驚きの文章力」）。その際は、あらすじと章立てを作らせた後、小説の文庫本一冊レベルの10万字を何回かに分けて一気に書かせるという方法を取っていました。これでもそれなりに面白い小説は生成できていたものの課題点もありました。後半になるにつれて、登場人物や世界観設定が曖昧になったり、ストーリー自体も盛り上がりに欠ける展開になる傾向が高かったのです。それはLLMに何万字もの長文のコンテキストを維持させることの難しさでもあります。計算コストも高いためか、OpenAIはo1 Pro自体を廃止してしまい、長文を一気に出力するモデルを提供することもやめてしまいました。
そんななか、2026年1月に絵空事テレビ / AIカワウソさんが、Antigravityを使った面白いアプローチを紹介していました。動画制作のためのメインアシスタントとして使うというものです。「設定、脚本、リサーチ、プロンプトフォーマットなどの資料を同じフォルダにぶちこんでおけば、たとえばキャラを追加すると全資料へリアルタイムに反映してくれる」というのです。紹介されているものは、動画制作のためのものだったのですが、同じアプローチを応用すれば、長文の小説執筆も可能ではないかと考えました。
AntiGravityについて「コード書く以外にも使えるんだ」というコメントが多かったので、キャラを追加して関係する4つの資料に変更を反映してもらう様子を動画にしました。— 絵空事テレビ / AIカワウソ (@boke_ai) January 6, 2026
画面構成とそれぞれの役割の説明つきです。
チャットで指示した内容が中央のmdファイルに追記されます。 https://t.co/fMaYTwgoogpic.twitter.com/BNKcHgsf6N
△絵空事テレビさんの書き込み
この連載の記事
-
第142回
AI数枚の画像とAI動画で“VTuber”ができる!? 「MotionPNG Tuber」という新発想
-
第141回
AIAIエージェントにお金を払えば、誰でもゲームを作れてしまうという衝撃の事実 開発者の仕事はどうなる？
-
第140回
AI3Dモデル生成AIのレベルが上がった 画像→3Dキャラ→動画化が現実的に
-
第139回
AIAIフェイクはここまで来た 自分の顔で試して分かった“違和感”と恐怖
-
第138回
AI数百万人が使う“AI彼女”アプリ「SillyTavern」が面白い
-
第137回
AI画像生成AI「Nano Banana Pro」で判明した“ストーリーボード革命”
-
第136回
AI画像生成AIの歴史を変えたNano Banana “一貫性の壁”が突破された2025年を振り返る
-
第135回
AI実在感が恐ろしいレベル 画像生成AIの常識をひっくり返した「Nano Banana Pro」
-
第134回
AI“AI読者”が小説執筆の支えに 感想を励みに30話まで完成
-
第133回
AIxAIの画像生成AI「Grok Imagine」が凄まじい。使い方は簡単、アダルト規制はユルユル
- この連載の一覧へ