スクウェア・エニックスは2月4日、位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」（以下、ドラクエウォーク）にて、次回リアルイベント「ドラゴンクエスト ウォーキング vol.6 中部」の開催に関する動画を公開した。

次回の開催地は愛知県の名古屋市に決定。名古屋城／名城公園／IGアリーナを会場にして、全6ヵ所のイベントスポットを回ることになる。4月18日～19日にかけて開催され、前回までのイベントと同様に有料の「参加パス」を購入しておく必要がある。

参加パスは「優」「ファミリー」「特」の3種類で、2月14日12時～3月15日23時59分の期間中に、《先着》で販売するとのこと。価格は「優」が6930円、「ファミリー」が8910円、「特」が1万8480円となる。

さらに今回は毎回参加しているリピーターの「イベントの中身をそろそろ変えてほしい」という意見を汲んで、「ロトシリーズ」をテーマとしたイベントにリニューアル。これまでに参加した人も楽しめるものになるという。

また、プロバスケットボール「B.LEAGUE」とのコラボ試合が決定したことも発表。「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の選手と公式マスコットが動画に出演し、「皆さんのご来場、お待ちしてます！」とご挨拶。ウォーキングに参加したあとは、そのまま試合観戦に行ってみると最大限イベントを楽しめるかもしれない。

リアルイベント「ドラゴンクエスト ウォーキング」は今回で第6回目の開催となり、ノウハウを蓄積してきた経緯がある。直近の第5回目は、宮城県仙台市の「七北田公園／ユアテックスタジアム仙台」で開催され、大盛り上がりとなった。

恒例のウォーカーはもちろん、ご新規さんも家族や友人とともに、イベントへ参加してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストウォーク

ジャンル：位置情報RPG

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2019年9月12日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

＜制作スタッフ＞

ゼネラルディレクター：堀井雄二氏

キャラクターデザイン：鳥山明氏

音楽：すぎやまこういち氏

開発：コロプラ

企画・制作：スクウェア・エニックス

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO